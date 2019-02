Rentefrit evighedslån skal hjælpe pensionister og unge, der får afslag i banken

Det lyder næsten for godt til at være sandt, men går det efter planen, kan boligejerne i Københavns-området allerede fra næste måned optage et nyt, rentefrit boliglån, der i princippet kan løbe for evigt.

Anført af den tidligere socialdemokratiske skatteminister Carsten Koch vil selskabet Deeds tilbyde storbyens boligejere et lån, der svarer til 10 procent af boligens aktuelle værdi.

Det kan forhåbentlig udfordre de store banker og realkreditinstitutterne, der jo næsten uhindret kan jonglere rundt med gebyrer og bidrag Carsten Koch, tidligere skatteminister

Og så skal lånet først indfries og betales tilbage den dag, boligen bliver solgt, uanset om der så går 2, 30 eller 40 år – og det uden at der bliver tilskrevet renter i lånets løbetid.

Betalingen falder først, når boligen bliver solgt. Her skal boligejeren så til gengæld både indfri lånet og aflevere 25 procent af gevinsten, hvis boligen er steget i værdi.

»Det her lån er især tænkt som et tilbud til ældre borgere og pensionister og måske også de helt unge, der har svært ved at få lov at låne penge i realkreditinstitutterne, fordi de er for unge eller for gamle«, siger Carsten Koch.

»Nu har vi udviklet et lån, der ikke står og falder med den enkelte borgers alder og økonomiske situation, men som er baseret på boligens værdi. Det kan forhåbentlig udfordre de store banker og realkreditinstitutterne, der jo næsten uhindret kan jonglere rundt med gebyrer og bidrag«, siger Carsten Koch, der er formand for bestyrelsen.

Se, hvordan det virker

Har du en ejerlejlighed i København, der er vurderet til 4 millioner kroner, kan du altså få et lån på 400.000 kroner.

Men inden du kan bruge løs af de dejlige penge, skal du lige aflevere 15.000-20.000 kroner til Deeds, som blandt andet skal bruge dem til at betale stempelafgift, tinglysning og et honorar til de ejendomsmæglere, der vurderer boligens værdi i forbindelse med låneforretningen.

Og så hører du ikke mere før den dag, du beslutter at sælge lejligheden.

Her skal lånet betales tilbage, og er ejerlejligheden i mellemtiden steget 1 million kroner i værdi, skal du også aflevere 250.000 kroner af denne gevinst til Deeds udlånere, nemlig 25 procent af lejlighedens værdistigning.

»Men lånet følger boligens værdi, så hvis boligen falder i værdi, så falder det beløb, boligejeren skylder Deeds tilsvarende«, siger firmaets stifter og direktør Teit Førster Varming, der skynder sig at understrege, at der endnu ikke er indgået bindende aftaler med de investorer, der skal stå for udlånene, ligesom selskabet stadig mangler Finanstilsynets endelige registrering.

Så aner I jo ikke, om I overhovedet kommer i gang?

»Vi tror på det her som en oplagt mulighed for de store pensionsselskaber, der jo tørster efter nye investeringsmuligheder«, siger Carsten Koch.

I Forbrugerrådet Tænk er vicedirektør Vagn Jelsøe anderledes skeptisk.

»Forbrugerne skal altid være forsigtige med finansielle produkter, hvor de ikke præcis ved, hvad de kommer til at betale. Og det her et uigennemskueligt produkt, hvor prisen afhænger af, hvordan boligpriserne udvikler sig«.

Dyrt lån, hvis boligpriser stiger

At det kan blive en dyr fornøjelse, underbygger Vagn Jelsøe med et tænkt eksempel:

Her ejer du en lejlighed, der er 2 million kroner værd. Efter Deeds-modellen kan du i princippet låne 200.000 kroner rentefrit.