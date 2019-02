Giganternes fremmarch: Nu er de 5 netbutikker, som danskerne handler mest i, alle udenlandske

197 millioner gange trykkede danske forbrugere i 2018 på køb knappen, når de handlede på nettet, og dermed er antallet af handler steget med 12 procent i forhold til året før, viser en årsrapport fra Foreningen for Dansk Internethandel, FDIH.

Fremgangen glæder direktør Niels Ralund, men det bekymrer ham, at indkøb i udenlandske webshops vokser hurtigere end forbruget i de danske netbutikker. De udgjorde sidste år 34 procent af alle køb.

»Den stigende digitale grænsehandel presser virkelig de danske virksomheder, og hvis det forsætter, risikerer vi at miste arbejdspladser og penge til fællesskabet«, siger han i et nyhedsbrev.

Udlandet ejer top 5

I år er det således første gang, at de fem allermest populære netbutikker alle er udenlandske. Tilsammen står de for 10,8 procent af de 197 millioner handler.

Top 5 ser i 2018 således ud (placering i 2017 i parentes).

1 Zalando (1) 3,4 procent af alle handler

2 Amazon (4) 2 procent af alle handler

3 H&M (7) 1,9 procent af alle handler

4 Wish (5) 1,8 procent af alle handler

5 Ebay (2) 1,7 procent af alle handler

Direktøren i FDIH understreger, at danske netbutikker ikke har noget imod konkurrence, så længe alle spiller efter samme regler, men nogle udenlandske netbutikker er berygtet for at snyde med moms- og toldbetalingen og sælge kopi-produkter, der overtræder de europæiske regler for produktsikkerhed.

»Og det er saftsuseme svært at konkurrere imod. Konsekvensen er, at de danske butikker på sigt bukker under, selv om e-handelsforbruget vokser«, siger Niels Ralund.

Danske butikker i næste bølge

Opgørelsen viser, at den i 2017 højst placerede danske netbutik Coop røg fra en 3. plads til en 6. plads i 2018, så ingen danske storspillere nu er repræsenteret i top 5. Til gengæld snupper danske netbutikker alle positioner på hitlistens 6. - 10. plads.

6 Coop.dk (3) 1,6 procent af alle handler

7 Nemlig.com (8) 1,3 procent af alle handler

8 Bilka.dk (11) 1,2 procent af alle handler

9 Elgiganten (9) 1,2 procent af alle handler

10 Saxo Boghandel (6) 1,1 procent af alle handler

Samlet set fik de ti største netbutikker i 2018 17,2 procent af alle handler mod 16,1 procent året før. Niels Ralund forventer, at udviklingen med, at giganterne snupper en stadig større del af kagen, vil fortsætte og med Amazons forventelige indtog blive endnu mere markant i fremtiden.

»Det bliver svært at slå giganterne på prisen, så derfor skal danske netbutikker være helt skarpe på udvalg og service. Heldigvis kan vi se, at danske butikker generelt bliver rosende omtalt af kunderne«, siger FDIHs direktør i en kommentar til årsrapporten.