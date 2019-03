Udenfor kontortid: Jeg vil være mere som Karl Lagerfeld

Hvis en mand, der stod i spidsen for to modehuse, havde sit eget mærke og lavede 14 kollektioner om året for Chanel, havde overskud til at være sød ved mig, bør jeg også have overskud til at vre sød ved dem, jeg møder i byen hver dag.