Hvorfor pynter vi ikke op? Fastelavn er byens usynlige højtid

Ikke siden 2002 har salget af fastelavnsvarer som tønder, kongekroner og køller været så lavt som nu, viser nye tal fra Coop Analyse. Siden 2007 er fastelavn blevet massivt overhalet af halloween, hvor salget af pynt og græskar i Coops butikker, Irma, Kvickly, Brugsen og Fakta stiger hvert år.

»Fastelavn er kun for små børn, mens halloween har en langt bredere appel til hele familien, som klæder sig ud og pynter op. Halloween er slet ikke færdigt med at vokse endnu, og den bevæger sig fra de store byer til resten af landet de senere år. I USA er den også mange steder en hyggelig høstfest med fugleskræmsler, halm og høstmarkeder, og det er der også plads til herhjemme, hvor vi indtil videre kun har adopteret den uhyggelige del af halloween. Hvis efterspørgslen var der efter mere fastelavnsudstyr, kan jeg garantere dig for, at vi havde det på hylderne«, siger Lars Aarup, der er analysechef i Coop.

Tradition båret oppe af pædagoger

Når vuggestue-, børnehave- og skolebørn i de kommende dage slår katten af tønden iført fantasifulde eller færdigkøbte fastelavnsdragter, er det i høj grad deres pædagogers fortjeneste, at de ikke for længst har kastet køllen i ringen og holdt op med at festligholde den mere end 400 år gamle tradition.

»Her i Danmark har vi en meget stærk kultur for daginstitutioner, og vores pædagoger har været gode til at tage årstidsfesterne med i institutionernes årshjul, og det er med til at fastholde, at en tradition som fastelavn overlever. Det er også ad den vej, at halloween i løbet af bare en enkelt generation er blevet til noget, alle børn fejrer. Det er nemt at skyde skylden på detailhandlen og sige, at de har prakket os en amerikansk tradition på, men det er i lige så høj grad, fordi pædagogerne er kulturbærere. Mere skal der ikke til. For børn i dag vil halloween være en tradition, der altid har været der, siger Caroline Nyvang, som selv er født i 1978.

Vi holdt op med at rasle

Med halloweens indtog er traditionen med at gå fra dør til dør og tigge vendt tilbage til Danmark efter et par årtiers fravær. I gamle dage var det karle og piger på gårdene, der red og gik fra gård til gård for at tigge mad og lave løjer med hinanden. I nyere tid gik udklædte børn fra dør til dør og sang ’Boller op, boller ned’, og fik 5- og 10-ører i raslebøssen. De meste nærige steder fik man en bolle. Eller man fik en sur smækket dør.

»Traditionen findes fortsat, men der opstod en tendens i slutningen af 1980’erne starten af 1990’erne, til at man ikke længere lod sine børn gå fra dør til dør for at rasle. Så man kan se det som et tegn på en genvunden tillid til sine naboer, at vi nu lader vores børn gå rund og sige slik og ballade i nabolaget til halloween. Jeg tror ikke, at særlig mange børn i dag kender sangen ’Boller op, boller ned’, for de har aldrig været ude at rasle«, siger folkemindeforskeren.

Om man siger boller op og ned, eller slik og ballade, så er traditionen med at gå fra dør til dør og true med noget skidt for at få noget godt den samme og kendes fra hele verden. Herhjemme gik man fra rundt til naboerne ved helligtrekonger, en skik som stadig er bevaret i Sverige. Og i nogle lande er der tradition for at gå fra dør til dør og synge julesange for en skilling eller lidt mad. Ved fastelavn på landet i Danmark red eller gik de unge fra gård til gård og tiggede æg, som de samlede til en stor æggekage. På den måde sikrede man, at alle i landsbyen havde mad at fejre med.

Selv om halloween har skrevet sig ind som et permanent kryds i danskernes kalender 31. oktober hvert år, sporer Dansk Folkemindesamling ikke ingen nedgang i udbredelsen af fastelavn. De to højtider ligger så tilstrækkeligt langt fra hinanden på året, at vi har plads til en festlighed i perioden fra sommerferien til jul, og vi har brug for en i perioden fra nytår til påske.

»Det, der er bærende for vores traditioner, er, om der er noget godt at spise, og om vi finder traditionen meningsfuld. Pinsen har med årene mistet sin betydning for os og er stort set er forsvundet uden for kirken, men det ser vi ingen tegn til, at fastelavn vil. Så længe fastelavn bliver ved med at give mening for os, så kommer vi til at fortsætte«, forudser Caroline Nyvang.

Voksne vil gerne klæde sig ud

Hos Fest & Farver, som er en af Danmarks største forhandlere af udklædning og festpynt både på nettet og i fem fysiske butikker landet over, er der fortsat fuld gang i butikken op til fastelavn, selv om halloween også overhalede tøndefesten for nogle år siden.