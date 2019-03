Er du klar til årets skattegyser? Om en uge kan du se, om du får penge tilbage i skat – eller får smæk

På mandag går startskuddet til en af årets største digitale begivenheder og folkebevægelser, når hundredtusinder af danskere ihærdigt og på samme tid forsøger at klikke sig ind på Skattestyrelsens hjemmeside for at få svaret på det store spørgsmål:

Skal vi have skattepenge tilbage - eller skal vi betale noget mere?

Natten til mandag 11. marts bliver 4,6 millioner færdigbehandlede årsopgørelser for 2018 lagt ud på nettet, så borgerne selv kan se, om de skal juble eller bande, grine eller græde.

Og går det som det plejer, vil der uvægerligt opstå massive kødannelser, når skatteborgere i titusindvis forsøger at få adgang til bundlinjen på netop deres årsopgørelse.

Skattestyrelsen har indkaldt ekstra personale, der kan håndtere den ventede telefonstorm fra forvirrede og frustrerede borgere, der ikke kan finde vej på nettet – eller ikke fatter, hvorfor de skal betale endnu mere skat, når de nu selv har regnet ud, at der venter en klækkelig tilbagebetaling.

Det er dog som regel langt de fleste, der skal have penge tilbage, viser statistikken.

»Erfaringerne fra tidligere år er, at omkring tre fjerdele vil blive mødt med et grønt tal, fordi de skal have penge tilbage, og omkring en fjerdedel vil blive mødt med et rødt tal, fordi de skal betale restskat. Om det også bliver sådan i år, er for tidligt at sige«, siger Karoline Klaksvig, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

Bedre at ramme rigtigt

Selv om mange er glade for at få penge tilbage i skat, så er det er ikke en fordel, peger privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen i Danske Bank på.

»Når du skal have penge tilbage i skat, er det dybest set dine egne penge, du får igen. Har man penge til gode hos Skattestyrelsen, er renten nul. Derfor giver det bedre mening at forsøge at ramme rigtigt i første omgang« siger Louise Aggerstrøm Hansen, der opfordrer danskerne til at bruge årsopgørelsen for 2018 til at kigge på forskudsopgørelsen for 2019.

»På den måde kan du sikre dig at betale den rigtige skat – eller i hvert tilfælde komme tættere på«, siger hun.

Det er dyrt at skylde skat penge, fremhæver økonomen.

»Hvis du skal betale restskat, så er der penge at spare ved at betale ind så hurtigt som muligt. For helt at undgå at betale renter af sin restskat skulle man faktisk have indbetalt det, man skyldte, inden 1. januar 2019«, siger Louise Aggerstrøm Hansen.

»Hvis restskatten betales inden 1. juli 2019, vil der påløbe dag-til-dag-renter på 2,2 procent regnet fra 1. januar til betalingstidspunktet. Og da disse renter ikke er berettigede til rentefradrag, svarer det derfor til en normal rente på 3,3 procent«, siger Louise Aggerstrøm, der i øvrigt opfordrer danskerne til at løbe deres årsopgørelse nøje igennem.

TJEK DIN ÅRSOPGØRELSE Sådan undgår du at snyde dig selv og Skat. 1.Du kan få kørselsfradrag, hvis du har mere end 24 km til og fra arbejde (over 12 km hver vej). Alle transportmidler giver fradrag fx bil, tog, bus eller cykel. Du kan få kørselsfradrag ved alle typer lønnet arbejde, også fx studiejob og løntilskudsjob. 2. Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) for udvalgte serviceydelser og håndværksydelser, som er udført i hjemmet eller fritidsboligen. Som noget nyt kan du få fradrag for installation af tyverialarmer. 3. Deleøkonomi spænder over alt fra at udleje bolig og bil til at tilbyde hjælp og udføre opgaver mod betaling. Hvad det betyder for din skat, og om du evt. skal betale moms, afhænger af den enkelte udlejningsaktivitet. Når du eksempelvis udlejer et værelse eller en bolig, du selv bor i, skal du betale skat og evt. også moms af indkomsten. Det gælder uanset, hvordan udlejningen bliver formidlet og omfatter fx bed and breakfast og Airbnb. Og du skal selv indberette indtægten. 4. Betaler eller modtager man børne- og/eller underholdsbidrag bør man også dobbelttjekke, om det er registreret korrekt. Betalinger via det offentlige vil blive registreret, men har forældrene separate aftaler, skal de selv registrere det. 5. Du kan enten få fradrag for dobbelt husførelse eller for kost og logi, når du har en midlertidig arbejdsplads meget langt fra din bolig. Afstanden skal være så stor, at du ikke kan overnatte hjemme. 6. Hvis du har betalt til velgørenhed, eksempelvis støttet Kræftens bekæmpelse, Børnefonden, Amnesty International eller andre organisationer, kan du få fradrag. Mange organisationer indberetter selv dine bidrag til skat, men man bør alligevel tjekke, at det er de korrekte beløb, der er registrerede, så man får de korrekte fradrag. 7. Har du i øvrigt skiftet job, købt ny bolig eller har der i det forløbne år været andre væsentlige ændringer i dine privatøkonomiske forhold, så bør du under alle omstændigheder gå årsopgørelsen efter i sømmene en ekstra gang. Er du i tvivl om dine fradrag er der hjælp at hente på skat.dk/fradragsvejleder. Vis mere

Og er du også blandt de heldige, der skal have penge tilbage, kan du hæve dine penge fra den 5. april.