Digitale lommepenge fortrænger kontanterne. Skal dit barn også have app og betalingskort?

Kontanter er hastigt på retur, mens lommepenge-apps og betalingskort til børn myldrer frem. Det er udmærket, at de yngste introduceres til digitale penge, siger eksperter. Men det forstærker forældres ansvar for at lære børn, at pengene kun kan bruges én gang.