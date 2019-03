Nu har Skat åbnet for årsopgørelsen: Klik løs og se, om du skal have penge tilbage

Hvis alt går, som det plejer, vil der være knap 3 millioner besøg på Skats hjemmeside denne weekend for at tjekke årsopgørelsen fra 2018.

Det er lidt som juleaften - bortset fra, at hvis der er en gave, så er den faktisk fra dig selv.

Skat har netop åbnet for borgernes adgang til årsopgørelsen for 2018, og som det er gået hen og blevet en tradition, sker det fredag aften og ikke først mandag morgen, som er det officielt udmeldte tidspunkt.

De fleste får noget retur

Det betyder, at du allerede nu kan se, om du hører til de tre fjerdedele af danske skatteydere, der har betalt for meget sidste år, så du nu skal have dine egne penge tilbage.

Er det tilfældet, skal du vide, at Skat altså har lånt dem uden at give dig rente.

Hører du derimod hjemme i den sidste fjerdel, der skal efterbetale skat, er der løbet renter på gælden siden 1. januar. Satsen hedder 2,2 procent, hvis du betaler inden 1. juli - venter du til efter denne dato, kommer der 4,2 procent oven i.

Hvis du - efter at have læst denne artikel - suser ind på skat.dk for at tjekke dig selv, kan du forvente at komme i kø, for Skat lukker kun så mange borgere ind ad gangen, som it-systemet kan klare uden at bryde ned.

Tjek tallene for en sikkerheds skyld

Går det, som det plejer, vil der have været knap 3 millioner besøg på siden, når vi rammer mandag morgen.

Trods den åbenlyse interesse i at se, om man skal have penge tilbage eller ej, er der hvert år et par hundrede tusinde danske skatteborgere, der lader være at logge på og øje årsopgørelsen igennem med et kritisk blik.

Det kan ikke anbefales - for selv om Skat får langt de fleste oplysninger automatisk indberettet, kan der ske fejl i alle it-systemer.

For eksempel er det sket, at en fagforening ikke fik informeret Skat om medlemmernes kontingent, som ellers var fradragsberettiget.

Du har frem til 1. maj til at rette i oplysningerne.

Og vær opmærksom på, at Skat har udviklet et nyt system, der udtager dig til kontrol, hvis du ændrer lidt for meget i tallene på den mistænkelige måde.