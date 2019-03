Tyggegummi til børn indeholder skadelige stoffer

Tygger dine børn tyggegummi? I så fald kan det være en god ide fremover at styre uden om de mest gængse mærker som Hubba Bubba, Chupa Chups, Wrigley’s, Mentos, Stimorol og V6.

En omfattende test af tyggegummi foretaget af Tænk Kemi viser, at halvdelen indeholder konserveringsmidlerne BHA og BHT, der er mistænkt for at have hormonforstyrrende effekter. For tyggegummi til børn er tallet endnu højere. Her indeholder hele 2 ud af 3 pakker stofferne, som mistænkes for at påvirke udviklingen af børns kønsorganer og dermed deres senere evne til at forplante sig.

Det viser testen Tyggegummi med uønsket kemi Følgende 79 pakker tyggegummi indeholder enten BHA (E320) eller BHT (E321), der er mistænkt for at være hormonforstyrrende: Børnetyggegummi - 37 pakker: Med BHA (E320): Barca bubblegum 9 mega tattoos Candyking Tyggegummikugler med frugtsmag/bland selv Hubba Bubba (Wrigley´s) Mega lang jordbær/blåbær/vandmelon Hubba Bubba (Wrigley´s) Mega lang cola Hubba Bubba (Wrigley´s) Frugt Hubba Bubba (Wrigley´s) Jordbær Hubba Bubba (Wrigley´s) Æble Lutti Tubble color framboise Lutti Tubble color cherry Zoom Cola Zoom Strawberry Zoom Apple Med BHT (E321): ASBA Counter strike bubble gum AstroKid´s Mega Gum Roll jordbærsmag Bazooka Blue razz bubble gum Bazooka Original bubble gum Brain blasterz Oozing brain gum Bubble Yum Cotton candy Bubble Yum Original Bubblicious Bubble mix (pose) Bubblicious Strawberry splash Bubblicious Ultimate original Chupa Chups Big balol strawberry flavour Chupa Chups Big lalol cola lemon flavour Chupa Chups Big lalol tutti frutti flavour Chupa Chups Cotton Bubble gum Fun-a-conda Crazy cherry Fun-a-conda Blue raspberry Fun-a-conda Tutti frutti Fun-a-conda Atomic apple Hitschler Bubble gum safari Hubba Bubba (Wrigley´s) Max strawberry watermelon Hubba Bubba (Wrigley´s) Max outrageous original Super fizzy one Strawberry flavour sour coated bubble gum Super fizzy one Orange flavour sour coated bubble gum V6 Junior Strawberry Wrigley´s Juicy fruit bubble gum 5 pieces Almindeligt tyggegummi - 42 pakker Med BHA Wrigley´s Doublemint 7-pack Wrigley´s Extra bubblemint Wrigley´s Extra eucalyptus Wrigley´s Extra professional white spearmint Wrigley´s Extra salty liquorice Wrigley´s Juicy fruit 7-pack Wrigley´s Spearmint 7-pack Med BHT Flying Tiger White mint (i bøtte) Flying Tiger Peppermint Flying Tiger Spearmint Flying Tiger Spearmint (i bøtte) Mentos Air Action menthol-eucalyptus 5-packs Mentos Air Action menthol-liqourice 5-packs Mentos Juice blast kiwi/raspberry, lime/red fruit, lemon/orange (pose) Mentos Peppermint 5-packs Mentos Pure fresh bubble fresh with green tea (15 i bøtte) Mentos Pure fresh fresh mint with green tea (30 i bøtte) Mentos Pure fresh lemonade with green tea (15 i bøtte) Mentos Pure fresh spearmint with green tea (15 i bøtte) Mentos Pure fresh spearmint with green tea (30 i bøtte) Mentos Pure fresh strawberry(15 i bøtte) Mentos Pure fresh strawberry(30 i bøtte) Mentos Pure fresh with green tea/fresh mint (pose) Mentos Pure fresh with green tea/spearmint (pose) Mentos Spearmint 5-packs Stimorol Bubblemint Stimorol Liquorice Stimorol Max peppermint Stimorol Max raspberry lemon Stimorol Menthol & eucalyptus Stimorol Menthol & spearmint Stimorol Original Stimorol Peppermint Stimorol Spearmint Stimorol Strong Peppermint Stimorol Wild cherry V6 Dental Liquorice V6 Dental Strawberry mint V6 Dental Strong mint V6 Strength Spearmint V6 Strength Sweet menthol V6 White Spearmint Kilde: Forbrugerrådet Tænk Kemi Vis mere

At der er hormonforstyrrende stoffer i tyggegummi på det danske marked, kommer langtfra bag på Forbrugerrådet Tænk Kemi, som allerede i 2015 testede en lang række tyggegummi og fandt BHA og BHT i 3 ud af 4 af dem til børn. Alligevel havde rådet håbet på et mere opløftende resultat denne gang.

Vi opfordrer børn og gravide til at gå uden om alle produkter, der indeholder BHA og BHT Stine Müller, Forbrugerrådet Tænk Kemi

»Det er ikke imponerende, at vi kan finde hormonforstyrrende stoffer i 2 ud af 3 slags tyggegummi til børn. Testen viser helt tydeligt, at man sagtens kan lave tyggegummi uden de stoffer, så det er vigtigt, at producenterne finder alternativer. Vi opfordrer især børn til at gå uden om alle produkter, der indeholder BHA og BHT, for selv i små doser bidrager det til vores samlede udsættelse for stofferne; det, vi kalder cocktaileffekten«, siger Stine Müller fra Forbrugerrådet Tænk Kemi.

Center for Hormonforstyrrende Stoffer, der er et af de førende forskningsenheder i verden inden for den type stoffer, oplyser, at de to stoffer ikke er undersøgt tilstrækkeligt, men ifølge den videnskabelige litteratur kan de i store doser både virke såkaldt ’antiøstrogene’, ’østrogene’ og ’anti-androgene’ – det er tre forskellige hormonforstyrrende mekanismer. Det fortæller centerleder Anna-Maria Andersson.

Man kan jo tydeligvis lave tyggegummi uden de to stoffer, så hvorfor ikke lade være? Anna-Maria Andersson, Center for Hormonforstyrrende Stoffer

»Det er virkelig nogle stoffer, der burde undersøges bedre. Hvis mængderne ikke overskrider det daglige acceptable indtag, så vil et tyggegummi ikke være til stor fare. Problemet er blot, at det er ikke sådan vi lever i dag. Vi bliver udsat for mange andre stoffer, der har hormonforstyrrende egenskaber«.

»Man kan jo tydeligvis lave tyggegummi uden de to stoffer, så hvorfor ikke lade være, indtil man har fået det undersøgt nærmere?«, siger Andersson.

BHA og BHT findes også i f.eks. kosmetik og plejeprodukter, hvor forbrugere kan gå efter mærkerne Svanen og Blå Krans, hvis man ønsker at undgå stofferne. På fødevarer skal de to stoffer varedeklareres med e-numrene E320 og E321.

Slik- og fødevarevirksomheden Mars, der markedsfører tyggegummi som Hubba Bubba og Wrigley’s, mener ikke, at der er et problem.

»Både BHA og BHT er gennemtestede, nøje regulerede og godkendt af globalt anerkendte autoriteter«, skriver Mars’s nordiske corporate affairs director, Laura Brown, i et mailsvar til Politiken.

»Mars Wrigley bruger kun små mængder af BHT og BHA på grund af deres antioxidante egenskaber i noget af vores tyggegummi, og det overholder alle regulativer og fastlagte grænser«.

Mondelez, som står bag mærkerne V6 og Stimorol, oplyser til Politiken, at virksomheden arbejder på på længere sigt helt at udfase kunstige tilsætningsstoffer, og at det nu efter flere års udvikling er lykkes at fremstille tyggegummi uden BHT, samtidig med, at den ønskede smag og tekstur bevares.

»De nye V6 tyggegummi uden BHT rammer hylderne her i foråret, og Stimorol uden BHT lanceres efter sommerferien«, fortæller Celin Huseby, der er nordisk kommunikationsdirektør i Mondelez Europe.

Det viser testen Tyggegummi uden uønsket kemi Følgende 76 pakker tyggegummi indeholder ikke uønsket kemi i form af tilsætningstoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende: Børnetyggegummi - 20 pakker: 10 Pompito Bebeto Strawberry flavoured Bebeto Tutti frutti flavoured Bubblegum (i pose) Candinavia Frukter tuggummi (bland selv) Candinavia Meloner fizzy (bland selv) Candinavia Nuclear gum (bland selv) Cool Bubble Rolls Bubblegum Esprite Gum Fini Boom cherry + gum Fini Burger gum Fini Chicle bubblegum Fini Football gum Fini Melons bubble gum Fini Toro balls Fini Zombie candy + gum Fini Tennis balls Lemon & lime bubble gum The Amazing World of Gumball Bubble gum licorice The Amazing World of Gumball Bubble gum tutti frutti The Amazing World of Gumball Bubble gum strawberry Almindeligt tyggegummi - 56 pakker: Bachblomster No. 39 nødhjælp Bachblomster No. 40 energi Bachblomster No. 42 selvtillid Chizca Kanel Chizca Lemon Chizca Pebermynte Chizca Spearmint Steviagum Senses blåbær/min Fresh-life Black liquorice Fresh-life Original Fresh-life Peppermint Fresh-life Spearmint Fresh-life White mint Fresh-life Xylit-Pro cool mint Fresh-life Xylit-Pro white Ginjer Ingefær orange JETgum Liquids melon blackberry (i bøtte) JETgum Liquids peppermint (i bøtte) JETgum Liquids spearmint (i bøtte) JETgum Liquids strawberry lime (i bøtte) JETgum Liquorice (i pose) JETgum Peppermint (i pose) JETgum Strong mint (i bøtte) JETgum White strong (i bøtte) JETgum Spearmint (i pose) Natur-Drogeriet Birkesød ice menthol Natur-Drogeriet Birkesød pebermynte Natur-Drogeriet Birkesød spearmint O´s Liquorice O´s Peppermint O´s Spearmint Oxydent Bubblemint Oxydent Liquorice Oxydent Peppermint Oxydent Peppermint (i bøtte) Oxydent Spearmint Oxydent Peppermint liquid Oxydent Strawberry lime liquid Ruzz Liquorice Ruzz Peppermint Ruzz Spearmint Steviagum Fresh spearmint Steviagum White kirsebær/mint Steviagum Senses anis/mint Stimorol Max frost blueberry citrus Stimorol Max Splash spearmint Stimorol Max Splash strawberry lime Stimorol Max strong peppermint True Gum Ginger & Turmeric True Gum Liquoirice & Eucalyptus True Gum Mint & Matcha Vores Jordbær & lime (i bøtte) Vores Lakrids 6-pack Vores Peppermint 6-pack Vores Spearmint (i bøtte) Vores Spearmint 6-pack Kilde: Forbrugerrådet Tænk Kemi Vis mere

Coop Danmark, som står bag supermarkedskæderne Brugsen, Fakta, Irma og Kvickly har en strategi om aktivt at fjerne skadelige stoffer fra butikkernes produkter.

Alligevel får undersøgelsen ikke Coops kvalitetschef, Malene Teller Blume, til at granske reolerne med tyggegummi nærmere.

»Det er en stor beslutning at forbyde varer i butikkerne, som er fuldt lovlige, og vi kan desværre ikke forbyde alle produkter med alle mistænkelige stoffer. Men vi kan gå foran og forbyde dem i vores egne varemærker, som tæller næsten 5.000 produkter. Stofferne er under særlig mistanke, og vi er enig med Forbrugerrådet og andre eksperter i, at de ikke bør tilsættes hverken fødevarer eller kosmetik. Men vi har endnu ikke besluttet at inkludere mærkevarer i forbuddet«, siger hun.

Tyggegummitesten kommer, blot en uge efter at en undersøgelse fra Det Økologiske Råd dokumenterede, at der er alarmerende høje koncentrationer af hormonforstyrrende stoffer i støvet i 20 ud af 20 af landets børneinstitutioner. Stofferne frigives fra både møbler, legetøj, stoffer og gulve og er vanskelige at slippe af med ved almindelig rengøring og udluftning.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) kan på grund af udlandsrejse ikke kommentere tyggegummiundersøgelsens resultater, men sagde tidligere på måneden på et møde med EU’s miljøministre, at Danmark arbejder for et forbud mod hormonforstyrrende stoffer i legetøj, kosmetik og visse forbrugerprodukter i hele EU.