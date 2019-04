Bea Johnson fik nok af overforbrug: Kunne have et helt års skrald i et enkelt syltetøjsglas

Bea Johnsons øjne flakker, selv om vi kun lige er trådt ind på den kaffebar, hvor vi har sat hinanden stævne. Mit indledende »vil du have noget at drikke« sender hendes blik på vandring rundt i lokalet, hvor det finder hvile på stablerne af keramikkrus bag disken. Hendes smil breder sig op til øjnene, som vender opmærksomheden tilbage til vores samtale.

Zero waste Fem vigtige skridt 1 Afvis Hold op med at forbruge. Bring ikke flere ting ind i dit hjem, som det har kostet ressourcer at producere, og som senere vil blive til skrald. Sig nej. Til kuglepenne, visitkort, reklamer, kvitteringer, mad i engangsemballage og gaver. Ønsk dig oplevelser i stedet for ting. Medbring altid din egen drikkeflaske eller termokop, så du undgår papkrus og plastikflasker. 2 Reducer Skil dig af med alle unødvendige ejendele. Gå dit hjem igennem, og behold kun det, du reelt har brug for. Er det din tid værd at støve pyntegenstande af? Vil du savne en salatslynge, småkageudstikkere og en mikroovn? Har du brug for bil? Har du brug for to? Kan du gå, cykle eller tage offentlig transport i stedet? Kan du læse avis og magasiner digitalt frem for på papir? Del større ting som f.eks. plæneklippere, boremaskiner, ski og tennisketsjere med naboer eller familie. Lej dig frem til ting, du skal bruge kortvarigt. 3 Genbrug Køb fødevarer i løsvægt, og medbring din egen genbrugelige emballage af glas og stof - også madpakker. Køb produkter i genopfyldelig emballage. Hold op med at købe madpapir, plastikfilm, sølvpapir og fryseposer, men gem rester i genbrugsbeholdere, og spis dem frem for at smide dem ud. Køb brugte ting i stedet for nye. Sy aflagt tøj om til nyt, og klip klude af gammelt sengetøj, eller sy det om til stofposer. Brug stofservietter i stedet for papir, klude i stedet for køkkenrulle, stof i stedet for vat. Reparer ting, der går i stykker, frem for at købe nyt. Giv gaver, du selv har fået, videre til andre. Doner til velgørenhed, børnehaver og skoler. 4 Genanvend Sorter det affald, det ikke er lykkes dig at undgå, og send det til genanvendelse. Indret dit køkken, så det er nemt at sortere løbende. Undersøg, hvad ting er lavet af: Papir er ikke bare papir, men kan være belagt med plast. I Danmark kan man de fleste steder komme af med plast, glas, pap, papir, metal, elektronik, batterier og farligt affald som maling. Undersøg, hvilke muligheder og regler der gælder i dit lokalområde. Kan man for eksempel aflevere knust keramik, stof og korkpropper et sted? Køb ikke nye produkter eller emballage, der ikke senere kan genanvendes. 5 Komposter Komposter dit organiske køkkenaffald såsom grøntsager, teblade, kaffegrums, æggebakker, æggeskaller, kød, mælkeprodukter. Hvis du har have, kan du selv kompostere, og hvis du bor i lejlighed, kan du måske komme med i en kommunal kompostordning eller tage initiativ til en kompostbeholder i gården sammen med dine naboer. Undersøg dine lokale muligheder for at undgå at sende komposterbart affald til forbrænding. Forær den muld, din kompost forvandles til, til venner eller foreninger, der har have. Vis mere

»Det er I gode til her i Danmark«, siger hun.

»At servere kaffen i keramikkrus, som kan vaskes af og bruges igen. I USA bruger de næsten altid papkrus med plastiklåg, selv om kaffebarerne ofte har keramikkrus – man skal bare vide det og selv bede om det«, fortæller hun.

Forfatteren til bestselleren ’Zero Waste Home – Gør tilværelsen enkel ved at reducere dit affald’, er på lynvisit i Danmark og en håndfuld andre europæiske lande for at udbrede sin livsstil, der enkelt fortalt går ud på at reducere sit forbrug så meget, at man som en naturlig følge kun genererer en ganske lille mængde skrald.

I Bea Johnsons tilfælde kun et enkelt fyldt syltetøjsglas skrald på et helt år. For hele hendes hustand, som også tæller hende mand og to halvvoksne sønner. Dertil kommer en mængde – svarende til en lille toiletspand – genanvendeligt affald om ugen, for eksempel vinflasker, de har fået i gave, som familien afleverer på den lokale genbrugsstation.

Hendes påstand om syltetøjsglasset gik den vantro verden rundt, da Bea Johnson for seks år siden for første gang fortalte om sin metode i bogen, som blev kickstarten til en nu verdensomspændende Zero Waste-bevægelse. En 13 år lang rejse fra storforbrug til antiforbrug, som lægger sig lige midt i den globale megatendens med at forbruge mindre, men mere bevidst, at eje færre ting, at reducere madspild, at spise mere grønt og at kere sig om miljø og klima.

Hver dansker smider ifølge Miljøministeriet op mod 447 kilo skrald ud om året. Hver dag kaster danske rygere anslået 9 millioner cigaretskod fra sig på jorden, og hvert år efterlades kilovis af skrald i naturen.

At man i dag på de fleste kaffebarer overhovedet kan få lov at købe sin kaffe i en kop, man selv har med hjemmefra, og at man ovenikøbet mange steder får den billigere, er en udvikling, der er sket i årene, siden Bea Johnson i 2006 første gang selv blev bevidst om, hvor meget hun og hendes familie forbrugte uden at være nødt til det. Og hvor meget skrald det forbrug generede.

Dengang var familien en klassisk amerikansk husholdning i den øvre middelklasse med et hus på 280 kvadratmeter i en forstad til San Francisco med to børn, to biler, ferier i udlandet og en fyldt skraldespand på 250 liter ugentligt. De havde alt, men manglede alligevel noget, syntes de.

For at komme tættere på naturen og på en mindre materialistisk livsstil solgte Bea Johnson og hendes mand deres hus og flyttede i en lejlighed i den mindre by Mill Valley. Deres mange ejendele lod de opmagasinere, men opdagede, at de hverken savnede de to ekstra spiseborde med stole til, de mange tennisketsjere, golfkøller, legetøjsscootere eller cykelanhængere, de ejede. Så da de fandt deres blivende hjem, et hus på 141 kvadratmeter uden græsplæne, var første opgave at sælge eller forære størstedelen af deres indbo væk.

Forandringen var en øjenåbner og gjorde ægteparret bevidste om, hvor meget deres daglige forbrug påvirkede den verden, deres to sønner skulle vokse op i. De måtte forandre hele deres måde at leve på, besluttede de. Beas mand, Scott, sagde sit karrierejob for at blive selvstændig rådgiver inden for bæredygtig omstilling.

Bea selv faldt over begrebet zero waste, som dengang kun anvendtes i virksomheder, der forsøgte at omstille deres produktion. Det måtte kunne overføres til private forbrugere, tænkte hun og gik i gang med at reducere familiens mængde af skrald.

»Hjemme hos os har vi helt afskaffet skraldespande. Hvis målet ikke er nul skrald, hvad skulle det så være? Lidt skrald. Lidt mindre skrald? Nul giver et konkret mål at arbejde efter. Om du så nogensinde helt når nul, er ikke så vigtigt. Men du arbejder hele tiden aktivt på det«, forklarer Bea Johnson.

Målet var sat. Og så gik hun i gang at sætte handling bag sin forargelse.

Område efter område gik hun familiens liv igennem, en proces, som siden er blevet til de fem grundtrin, hun anbefaler i sin zero waste-metode, og som unægtelig lyder flottest på engelsk: refuse, reduce, reuse, recycle og rot. På dansk oversat til: afvis, reducer, genbrug, genanvend, komposter – en metode, som kort fortalt går ud på at begrænse sit forbrug og sine ejendele ved hele tiden at have for øje, om det, man gør, spiser eller køber, ender med noget, der skal i skraldespanden eller ej. Hvis det gør, skal der findes et alternativ. For der findes altid et alternativ, fastslår Bea Johnson. Om ikke andet kan man undvære og ændre sin adfærd i stedet.

Kun 15 stykker tøj

I dag lever hun, hendes mand og hendes to efterhånden voksne sønner et minimalistisk liv uden overflødige ejendele og har hver især en garderobe så lille, at den kan være i en håndtaske. Bea selv har 15 stykker tøj, hvoraf alt undtagen strømper og undertøj er købt brugt, som alle sammen passer sammen.

»Det giver mig frihed, at jeg ikke skal forholde mig til en masse ting og til, hvad jeg skal tage på hver dag. Mit tøj kan kombineres til hverdag og til fint brug, og jeg sparer en masse tid ved ikke at shoppe eller forholde mig til reklamer for nyt tøj og næste sæsons mode«, siger hun og retter på den tunge guldring om sin hals. Den er købt for 2 dollars i en genbrugsbutik. Det samme er hendes skindnederdel og sorte bluse.

Før sin livsstilsændring havde Bea Johnson afbleget hår og negle af akryl. Nu er hun naturlig brunette og lader sit hår vokse langt, så hun hvert tredje år kan klippe hestehalen af og donere den til parykker til kræftramte. Hun spiser sine grøntsager med skræl på for at undgå madspild, hun har omdannet sine gamle boner og regninger til hjemmelavet papir, og hun fremstiller sin egen mascara af forkullede mandler og fedtstof.

Bliver du forpustet, så tag bare en dyb indånding. Man behøver ikke indlede sit zero waste-liv med at fremstille alt fra bunden. Selv synes Bea, hendes zero waste-forsøg kom for langt ud, da hun samlede mos i skoven i et forsøg på at undgå at bruge toiletpapir. Mosset viste sig at forvandle sig til noget nær sandpapir, når det tørrede. Så for Bea og hendes familie blev det der, grænsen kom til at gå. For andre er det ikke der.

Hvis målet ikke er nul skrald, hvad skulle det så være? Lidt mindre skrald? Nul giver et konkret mål at arbejde efter Bea Johnson

»I Asien bruger de at vaske sig med vand i stedet for toiletpapir, men i den kultur, jeg er en del af, vil det være for indgribende, at vores gæster ikke kan tørre sig, når de går på toilettet. Så det har vi beholdt«, fortæller hun.

»Målet er at leve bæredygtigt, det er en vigtig pointe. Det er ikke bæredygtigt, hvis du bruger al din tid på at fremstille dit eget papir, så du ikke er sammen med dine børn, eller at du altid siger nej tak, hvis dine venner har en flaske vin med, når de kommer til middag. Der skal man finde sin balance«.

Genbrug er ikke god brug

Selv køber Bea vin fra tanke, hvor hun får lov at fylde sine egne medbragte flasker med patentpropper. Flaskerne, som gæster lejlighedsvis tager med, nyder hun og bruger dem derefter igen eller afleverer dem til genbrug.

I Danmark er vi gode til at sortere affald, bruge grøn strøm og genanvende plastik og papir. Men det er ifølge Bea Johnson en farlig sovepude at tro, at man er miljøvenlig, hvis bare man sorterer sit skrald. For selv om affaldsforbrænding skaber varme i radiatoren, er løsningen uholdbar på lang sigt, fordi vi brænder de naturlige råstoffer op – plastik er for eksempel lavet af olie, papir af træ – som vores eksistens er afhængig af. Dertil kommer, at det er ressourcekrævende at håndtere skraldet, og at nogle materialer, såsom plastik, ikke lader sig genavende mange gange. Måske kan brugte plastikflasker bliver til en ny liggestol. Men hvad nu, hvis den liggestol ikke kan blive til noget bagefter?

Derfor er en væsentlig pointe i zero waste at sætte ind, allerede før forbruget sker, og ikke forbruge mere end højst nødvendigt. Og hvad er så nødvendigt?

»Det er individuelt, hvilke ting man har brug for at have et godt liv. Min mand og drenge har for eksempel hver et par kondisko, men selv har jeg ingen. Det handler om at træffe bevidste og bæredygtige beslutninger om sit forbrug. Det er ikke svært, når først det bliver en vane. Jeg lægger ikke længere mærke til alle de ting, man kan købe, som jeg ikke selv bruger længere«, siger hun.

Sådan var det ikke i begyndelsen af processen. I takt med bevidstgørelsen vældede vreden op i Bea Johnson. Over alle dem, der stadig spiste med plastikgafler, drak af papkrus og købte pizzabakker blot for at smide dem i skraldespanden kort efter. Vreden er en uundgåelig del af de fem trin, man skal igennem i zero waste, fortæller hun.

»Efter vreden kommer accepten af, at folk er forskellige, at alle er forskellige steder i deres liv og er nået til forskellige erkendelser. Jeg skal ikke prædike, hvad der er rigtigt for andre. Men jeg kan glæde mig over, at jeg gør mit. Og jeg kan altid mærke på zero wasters, hvor langt de er nået i deres udvikling, om de er midt i vreden, eller om de er nået frem til accepten, ler Bea.

Lidt prædiker hun nu alligevel. Med den nye danske udgave er hendes bog udkommet på 25 sprog, og hun rejser derfor rundt i hele verden for at udbrede budskabet. Hun samler landene i grupper for at begrænse antallet af langdistanceflyveture. Hun overvejede kun at udgive sine bøger i som e-bøger, fordi bøger af papir helt oplagt koster flere ressourcer. Men hun var for bekymret for, at e-bøger ikke ville sikre zero waste en lige så stor udbredelse.

»Hvis jeg kan inspirere bare ét menneske ved et foredrag til at gå hjem og købe mindre, eller hvis jeg ved at gå rundt med min metalflaske med vand kan give ét menneske ideen til aldrig at købe flere plastikflasker, har det været bogen eller turen værd. Det, de gør, giver de jo videre til dem, de møder«, ræsonnerer hun.

Udbredelsen i sig selv har udviklet sig til et fuldtidsjob for Bea, som eller har været hjemmegående siden børnenes fødsel. Det blev selve processen også næsten, da Bea i sin tid gik i gang med at syde sine egne sæber og sy sine egne stofposer til gryn, brød og madpakker. Men det behøver det ikke at være, siger Bea, som blankt afviser, at hendes metode ikke er for travle mennesker med lønarbejde.

Langt de fleste produkter kan efterhånden købes færdige i løssalg, hvis man leder lidt. Men man skal acceptere, at det kan være en lang proces at få ændret hele sin livsstil til zero waste. Hun anbefaler, at man tager de fem trin i rækkefølge og glæder sig over sine langsomme fremskridt frem for at slå sig selv i hovedet med, at man længe stadig bærer den ene fyldte skraldespand ud efter den anden.