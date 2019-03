Spørg Bente Klarlund: Får jeg noget ud af at træne i vand?

Kirsten Friis Thrane: Jeg er 74 år gammel, og ligesom mange jævnaldrende, mange af os med lidt for meget på sidebenene, får jeg motion en eller flere gange om ugen, ved at dyrke motionen i vand. For mit vedkommende 50 minutters egentlig vandgymnastik og 30 minutters konditionstræning.

Bente Klarlund Pedersen Overlæge på Rigshospitalet, professor ved Københavns Universitet og leder af TrygFondens Center for Aktiv Sundhed

Mit spørgsmål er, om effekten af træning i vand bliver i vandet, dvs. at træningen ingen effekt har, som hævdet af nogle fysioterapeuter. Eller kan vi træne videre i bevidstheden om, at anstrengelserne bærer frugt, samtidig med at vi skåner leddene for de værste belastninger og opnår glæden ved at kunne bevæge os frit og med færre hæmninger, fordi vi ikke kan falde og skade os selv?

Bente Klarlund Pedersen: Nej, dine anstrengelser i vand forbliver ikke i vandet. Selvfølgelig er det sådan, at hvis man bare ligger og flyder, giver det ikke meget mere træning end at ligge på sofaen. Men hvis pulsen kommer op, får man trænet konditionen, og man kan også træne muskelstyrke, ikke mindst med redskaber.

Man kan svømme, dykke, fridykke, snorkle, dyrke synkronsvømning (koreograferede ballet-, gymnastik- og svømmeøvelser til musik), spille vandpolo, lave udspring, lege i vandet eller deltage i vandtræning. Sidstnævnte omfatter forskellige former for systematiske vandaktiviteter og kan udføres på flere måder og med forskellig intensitet.

Vandgymnastik er en skånsom motionstræning, der er velegnet for svagere målgrupper, f.eks. ældre, overvægtige, personer med forskellige handikap og ikke mindst ledproblemer. Vandaerobic eller aqua fitness har fokus på pulstræning med et højere tempo og med kraftfulde bevægelser såsom løb og hop, og man anvender evt. forskellige redskaber. Aqua jogging er løb i vand, som er en velegnet metode til f.eks. løbere, der har skader.