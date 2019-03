Samsung tager førertrøjen: En ny konge blandt smartphones

Det sidste var i øvrigt ret besværligt at få til at virke i det hele taget. S10+ lader heldigvis lynhurtigt op via den medfølgende oplader, og der kan sjatlades med trådløs opladning.

En seriøs smartphone

Alligevel kan S10+ klar anbefales til den seriøse smartphone-bruger. Du kan enten udvide lagerpladsen med et microSD-kort eller ved at sætte et ekstra SIM-kort i den. Ydermere har S10+ DeX-funktionen, hvor du kan koble den direkte op til en skærm via en HDMI-adapter og forvandle den til en skrabet arbejdscomputer ved at tilkoble mus og tastatur via Bluetooth. Du kan endda bruge Microsofts Office-pakke til Android, og det virker overraskende godt.

Endelig skal det nævnes, at Samsung S10+ stadig har et hovedtelefonstik. Selv om trådløse øretelefoner er populære, fortrækker mange mennesker stadig at kunne hive musik ud direkte fra telefonen uden en adapter.

Apropos helt elementære smartphone-funktioner, så ser antennerne på S10+ ud til at være bedre end konkurrenternes. I hvert fald havde den bedre modtagesignal end både en OnePlus 6T og en iPhone X, som blev testet op mod den samme mobilmast.

Der er altså rigtig mange fordele ved Samsungs Galaxy S10+, lige fra dens høje ydelse over skærmen og kameraerne til dens mere unikke funktioner. De få (men væsentlige) ulemper, den har, er batterilevetiden og dens høje pris. Prisen på S10+ starter ved 7.999 kroner.

Kan du nøjes med en mindre skærm og undvære dybdesensoren foran, kan du komme ned på 7.199 ved at vælge den almindelige S10-model. Og hvis du kan undvære den ekstra telefotolinse, kommer prisen helt ned på 5.999 for S10e-modellen.

Men det giver næsten ikke mening at købe den skrabede version. Galaxy S10+ er ikke skabt til kompromissøgende smartphonebrugere, der kan få meget mere for pengene hos f.eks. OnePlus eller Huawei.