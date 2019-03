Kommunal offensiv: Flere ældreboliger og ’kollektiver’ til flere ældre borgere

Over alt i landet kan kommunerne melde om en kraftigt voksende ældre befolkningsgruppe, der udfordrer boligmassen, og et alt for begrænset antal ældrevenlige boligformer.

Ifølge Boligøkonomisk Videncenter har langt de fleste kommuner erkendt, at de er nødt til at gøre noget ved problemet.

Det er også analysen i Hvidovre kommune, der nu har sat alle kræfter ind på at indrette det lokale boligmarked, så det i langt højere grad matcher de mange ældre borgere.

»Vi mangler alternative boliger til de mange borgere, der bor i alt for store parcelhuse, fordi børnene er flyttet hjemmefra«, siger fungerende borgmester Mikkel Dencker (DF).

»Det vil vi nu gøre noget ved, men vores udgangspunkt er også, at vi så vidt muligt skal hjælpe seniorerne ud fra deres egne ønsker og behov – også hvis de helst vil blive boende i det hus, de kender så godt. Men vi vil også prøve at give dem nogle nye tilbud, nogle alternativer, der måske kan friste dem til at flytte, inden parcelhuset bliver for uoverskueligt og svært at passe«, siger han.

Som en integreret del af kommunens boligpolitik vil Hvidovre nu fremme etableringen af flere lokale seniorbofællesskaber og boliger for borgere over 50 år.

Flere flytter de kommende år

Der skal opføres flere nye ældre- og plejeboliger, samtidig med at de ældre kan få råd og vejledning om, hvordan de kan indrette deres nuværende boliger mere ældrevenligt.

»Og så vil vi tænke ældres behov ind i alle nye planer og byggerier og gå i dialog med de almene boligselskaber om, hvordan vi kan gøre etageboligbebyggelser mere ældreegnede, for vi har rigtig mange almene boliger i Hvidovre«, siger Mikkel Dencker, der også er medlem af Folketinget.

Hvidovre kommune forventer en markant stigning i antallet af ældre, der ønsker at fraflytte deres bolig inden for de næste fem år. Årsagen er typisk ønsket om at få en mindre bolig.

Men ifølge den kommunale boligpolitik handler det også om, at de ældre ønsker at slippe for havearbejde, bo mere centralt, mindske boligudgiften og undgå besværlige trapper.

Og de overvejelser er ikke kun forbeholdt Hvidovre Kommune.

»Vi har rigtig meget kontakt til kommuner over hele landet, der er klar over, at boligpolitikken skal tage højde for befolkningsudviklingen og et støt stigende antal ældre«, siger Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter.