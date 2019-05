Pausens magi: Gå ud, sæt dig ned, og lav ingenting

Stå i strakt planke i 10 minutter. Lav yogaøvelser to gange dagligt. Løb hver dag i et år. Svøm til Sverige. Bliv klar til strandliv med the sixpack challenge. Udfordringer som disse er velkendte, og klares de, finder mange et nyt og ofte mere krævende mål.

Men en tilsyneladende uambitiøs udfordring vil overraske mange, både ved sin sværhedsgrad og effekt. Den går ud på at holde pauser, lave ingenting og tilbringe mere tid i naturen.

Man får en vidunderlige følelse af friskhed. Hjernen får en pause, når blikket vandrer hen, hvor det vil Eve Zelander

Alle tre ting beriger travle mennesker, der er vant til at arbejde ved skærm, være effektive og i kontrol. Og netop nu er et godt tidspunkt at tilegne sig gode pausevaner, for temperaturen gør tungt overtøj overflødigt, og naturen er i fuld gang med at gøre sig lækker.

»Det gør en kæmpe forskel at gå ud at holde en rigtig pause i stedet for at sidde i kantinen, især hvis du her også tit læser mail eller er på sociale medier«, siger Eva Zelander, der er uddannet landskabsarkitekt, mindfulnessinstruktør og stresscoach.

Hun praktiserede det ofte, da hun på en tidligere arbejdsplads i frokostpausen jævnligt tog sin madpakke med hen i en nærliggende park, hvor hun populært sagt genopbyggede sin opmærksomhedsmuskel. Mange ved det ikke eller glemmer det, men den kan ligesom egentlige muskler blive træt og overanstrenges.

Giv din kreative hjernehalvdel plads

»Man får en vidunderlige følelse af friskhed. Hjernen får en pause, når blikket vandrer hen, hvor det vil. I det øjeblik, man er ude i naturen, sker der et skift fra fokuseret opmærksomhed til spontan opmærksomhed«, forklarer hun.

Det er væsentligt, fordi den spontane opmærksomhed, som styres af højre hjernehalvdel, har en restituerende virkning på den styrede opmærksomhed, som den hårdtarbejdende venstre hjernehalvdel kontrollerer. Det er velbeskrevet i forskning af blandt andre de amerikanske miljøpsykologer Rachel og Steven Kaplan.

»Når vi ikke koncentrerer os om noget bestemt, slår hjernen populært sagt over på vores ’defaultnetværk’. Vi bliver mere kreative, innovative og effektive. Men det fungerer kun, når hjernen ikke er fokuseret«, siger hjerneforsker og forfatter Kjeld Fredens.

FAKTA Naturpausens gevinster Hjernen (den fokuserede opmærksomhed) får et frikvarter, så den kan restituere. Overbelastning pga. kronisk præstationsfokus modvirkes . Risikoen for stress nedsættes. Behovet for at dulme ubehag med uhensigtsmæssige virkemidler mindskes. Blodtrykket falder. Immunforsvaret styrkes. Mængden af stresshormonet kortisol falder. Vi frigiver mere af signalstofferne serotonin og dopamin, som virker positivt på humør og velvære. 15 minutter med sol på blottede arme øger mængden af D-vitamin, især vigtigt i vinterhalvåret. Kilder: S. Kaplan: Mediation restoration and the management of metal fatigue; Sato m.fl.: ’Amelioration of osteoporosis and hypovitaminosis D bye sunlight exposure in stroke patients; Randrup m.fl: ’Sammenhæng mellem grønne områders udtryk og brug set i forhold til befolkningens sundhed’,

Vis mere

Den rekreative pauses betydning er ved at blive så anerkendt, at flisearealer og kedelige græsplæner ved arbejdspladser i stigende omfang erstattes af mere varieret og vildere grønne anlæg.

»Det er eksempelvis sket hos Novo Nordisk i Bagsværd og i forbindelse med det nye Panum-kompleks i København. Det er vigtigt at skabe små lufthuller i arbejdslivet. Mange mennesker tilbringer 90 procent af tiden inden døre og går derfor glip af naturens livgivende effekt«, siger Eva Zelander.

Den vanskelige (s)tilstand

Tager men en lille pause uden døre, vil den sværeste del af udfordring for mange være den del, der består i at lave ingenting. Når man har frie hænder, kan man jo lige så godt få bestilt tid hos tandlægen, eller hvad der nu står på to do-listen – eller tjekke mobilen.

»Det er blevet en refleks at hive sin mobil frem, så snart der er en pause. Jeg ser folk gøre det, når de går på gaden, er i butik, på café, i bussen eller toget, overalt«, siger Eva Zelander.

Men hvis man vil mærke gevinsten ved at holde pause, skal det være uden skærm. Ellers får den overbebyrdede venstre hjernehalvdel ikke fri. Den er også optaget af at skelne og analysere, når man tjekker sociale medier for guf. Derfor kan det være nødvendigt at angribe pausetræning på samme måde som andre træningsmål.

Nogle vil nok finde det fjollet at kalde det en øvelse at sidde på en bænk, men en formel afgrænsning skærper bevidstheden.

Just sitting er en skøn øvelse. Vi er så vant til, at øvelser er anstrengende, men her er det lige omvendt

»Nu har jeg besluttet, at jeg sidder her i et kvarter uden at gøre andet end at lade blikket vandre. Det modvirker, at vores hånd af ren og skær vane griber efter mobilen. Just sitting, bare at sidde, er en skøn øvelse. Vi er så vant til, at øvelser er anstrengende, men her er det lige omvendt«, siger Eva Zelander, der også underviser i mindfulness.

Hvis det er svært at afkoble tanker om alt det, man skal have gjort, hjælper det at aktivere sine sanser. Blikket vil tit søge hen mod noget, der bevæger sig, f.eks. en fugl, svajende trækroner, drivende skyer. I bogen ’Mindfulness i naturen’ beskriver hun, hvordan man kan få glæde af naturens healende virkninger, når man har mere tid end en pause.

Roen findes måske bag en mur

Afhængigt af arbejdspladsens beliggenhed kan det være en udfordring at finde en grøn plet, men ifølge journalist, forfatter og debattør Peter Olesen, som i bøgerne ’Stille København’ og senest ’Stille Odense’ har skrevet om pausens betydning, kan man sagtens finde stille steder i travle, trafikerede og tætbebyggede storbyer.

Får jeg brus i hovedet på Strøget, søger jeg måske bare ind i en baggård og betragter husene Peter Olesen

»Larmen kan være enerverende i København, hvor jeg færdes meget, så jeg søger ofte hen, hvor jeg kan sidde stille og roligt en stund. Får jeg brus i hovedet på Strøget, søger jeg måske bare ind i en baggård og betragter husene, mange porte står åbne i liberalt erhvervs åbningstid«, siger han.

5 centrale steder i København 1. Rådhushaven ved Københavns Rådhus ligger langs et stærkt befærdet strøg, men tykke mure holder trafiklarm ude. 2. Glyptotekshaven bag Glyptoteket finder man ved at gå ad Ved Glyptoteket, som er en sidegade til Tietgensgade (Tivolis bagside) 3. Grønnegården i Bredgade hører til Designmuseum Danmark, men i museets åbningstid er der fri adgang. 4.Christians Kirke for enden af Strandgade på Christianshavn har en lille gave i forbindelse med den gamle kirkegård. 5. Saxoparken ved Saxogade er en overraskende oase på Vesterbro. Kilde: ’Stille København’, Peter Olesen Vis mere

Man skal bare være nysgerrig og bryde vanen, hvilket kræver bevidste handlinger. I mange år passerede han på grund af en stor mur selv et af sine yndlingspausesteder – gårdrummet ved den gamle tyske kirke Sankt Petri – uden at gøre sig den ulejlighed at gå ind ad en af de tre porte.

»Der er masser af muligheder for at undgå trafik og menneskemængder, man skal bare lige finde dem. Når jeg holder foredrag om pauser og stilhed, som jeg er ved at skrive en bog om, mærker jeg en stærk interesse. Det må ramme et stigende behov for at få lidt ro i kalotten, selv om man holder af selskab«, siger Peter Olesen.