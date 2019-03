DSB kaprer kunder med bombardement af billig-billetter

Antallet af solgte rejser over Storebælt stiger for første gang i årevis. Nye prisbillige Orange-billetter har øget billetsalget med 70 procent på godt en måned. Men nyt sporarbejde kan få udløse nye kundeflugt.

Nu er DSB godt på vej til at skabe sin helt egen orange revolution.

En måneds tid efter lanceringen af de nye prisbillige Orange-Fri-billetter har DSB solgt 70 procent flere billigbilletter end i samme periode sidste år.

FAKTA DSB’s nye priser København-Kolding: Orange, fra: 92 kroner hver vej. Orange Fri, fra: 185 kroner. Voksen enkeltbillet: 360 kroner. København-Aarhus: Orange, fra: 99 kroner. Orange Fri, fra: 199 kroner. Voksen enkeltbillet: 388 kroner. København-Viborg: Orange, fra: 108 kroner. Orange Fri, fra: 216 kroner. Voksen enkeltbillet: 420 kroner. Roskilde-Odense: Orange, fra: 60 kroner. Orange Fri, fra: 119 kroner. Voksen enkeltbillet: 232 kroner. Odense-Aalborg: Orange, fra: 93 kroner. Orange Fri, fra: 187 kroner. Voksen enkeltbillet: 364 kroner. Kilde: DSB Vis mere

I reelle tal er der siden lanceringen 18. februar solgt 340.000 Orange-billetter på landsplan, og på den baggrund har DSB helt usædvanligt og for første gang i en årrække formået at øge antallet af solgte rejser over Storebælt – med 6 procent, viser helt nye tal fra DSB.

»Vi havde håbet og forventet en stigning i billetsalget på 30-40 procent med de nye billetter, men nu er det altså 70 procent, og vi kan se, at det både er de nye og de eksisterende Orange-billetter, der bliver solgt mange flere af, så man må sige, at vi er kommer godt fra start«, siger en tydeligt tilfreds Aske Wieth-Knudsen, underdirektør i DSB.

Men statsbanerne har også hårdt brug for succesen.

Flere tager bilen eller bussen

Stadig flere passagerer har i de forløbne år valgt at tjekke ud af DSB’s togvogne og ind i billige fjernbusser og afgiftslette personbiler på ruterne over Storebælt.

Og passagerflugten er blevet yderligere forstærket af lave brotakster og langstrakte spor- og renoveringsprojekter, der har givet forsinkede tog og ikke mindst utilfredse kunder.

Vi har jo de seneste år tabt passagerer og markedsandele på ruterne over Storebælt, så det her er ikke kun et comeback, det viser også, at markedet er meget mere prisfølsomt, end vi har været bevidst om Aske Wieth-Knudsen, underdirektør, DSB

De nye billige Orange-billetter er krumtappen i DSB’s målrettede forsøg på at kapre kunderne tilbage.

17.000 billigbilletter bliver sat til salg dagligt, det er 120.000 om ugen eller rundt regnet dobbelt så mange som hidtil.

Billetterne er særlig billige uden for myldretiden, hvor der er masser af plads i togene, og samtidig bliver der givet særlig rabat til unge og ældre og også til erhvervskunderne.

»Vi har jo de seneste år tabt passagerer og markedsandele på ruterne over Storebælt, så det her er ikke kun et comeback, det viser også, at markedet er meget mere prisfølsomt, end vi har været bevidst om tidligere«, siger Aske Wieth-Knudsen.

Vil det sige, at DSB-ledelsen har fundet ud af, at man sælger flere billetter, når man sænker priserne?

»Det er faktisk ikke helt forkert. Vi skal i stigende grad være skarpe på priserne. Vi er selvfølgelig superglade for, at vi formår at hente kunderne tilbage, men det er alt for tidligt og for farligt at åbne champagnen, for vi er også udfordret af et meget omfattende sporarbejde omkring Ringsted, hvor Banedanmark har flere projekter på vej«.

»Her er kunsten at hjælpe passagererne godt igennem en masse udfordringer og forsinkelser, så vi forhåbentlig også har dem som kunder på den anden side af sporarbejderne«, siger DSB-direktøren.

For at holde fast i kunderne tilbyder DSB at refundere en måneds rejser for alle passagerer på de berørte sydsjællandske ruter, når sporarbejdet er overstået efter sommerferien.

Og det tilbud gælder både eksisterende og nye pendlere, der ellers normalt tager turen i bil eller bus.

Midt i begejstringen over orangerevolutionens første fase bliver DSB mødt med voldsomme protester fra en gruppe pendlere, der benytter DSB’s 10-turs klippekort frem og tilbage over Storebælt.

Kortet bliver nemlig udfaset fra næste måned, og så bliver det langt dyrere at tage turen for de pendlere, der kun har brug for at rejse 10 gange.

10-turs pendlere protesterer

En af dem er Anders Nymand, der bor i Bråskov syd for Horsens og kører på arbejde i København hver fjerde dag. Det har han gjort i 12 år, hvor han har gjort brug af klippekortet, fortæller han til DR Østjylland: