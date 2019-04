Testnyt: Pesticidrester i 7 af 8 agurker og 11 af 12 konventionelt dyrkede tomater

En test af 17 agurker og 21 cherrytomater fra Forbrugerrådet Tænk viser, at det er svært at undgå pesticidrester, hvis man køber konventionelt dyrkede udgaver af de to populære fødevarer. Der var rester af sprøjtemiddel i 7 af 8 agurker og 11 af 12 cherrytomater indkøbt i supermarkeder.

»Mange af de kemiske stoffer, vi udsættes for, kan være så svære at undgå, at man som forbruger kan ende med at føle sig helt magtesløs. Men når det handler om mad, kan vi gøre en forskel for os selv og vores børn ved at købe økologiske fødevarer og ved at prioritere danske varer«, siger Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk.

Fakta: Begræns sprøjterester Køb økologisk. Økologiske afgrøder er dyrket uden eller med meget få sprøjtemidler. Køb dansk. Der findes generelt færrest pesticidrester i konventionel (ikke-økologisk) frugt, grønt og korn, der er dyrket i Danmark. Fokuser din øko-indsats. Det batter især at vælge økologi, når du køber æbler, tomater, pærer, gulerødder, vindruer, agurker, peberfrugt, nektariner, ferskner og appelsiner samt hvedemel, rugmel og rødvin. Skyl altid frugt og grønt. Nogle pesticider sidder på overfladen, andre sidder i frugtkødet og kan ikke skylles væk. Men du kan begrænse mængden og fjerner samtidig bakterier, virus og snavs. Spis varieret. Hvis du spiser ekstremt meget af den samme type frugt eller grønt hver dag, risikere du lettere at få for meget af et sprøjtemiddel. Kilder: Forbrugerrådet Tænk, Fødevarestyrelsen, DTU Fødevareinstituttet Vis mere

I testen, der udelukkende fokuserer på indhold af pesticidrester og slet ikke vurderer smag eller kvalitet, klarer to produkter i hver kategori sig dårligt på grund af deres indhold af sprøjtegiftrester. Det drejer sig om Vores Agurk fra Føtex, unavngiven agurk fra Lidl, Topmato cherrytomater på stilk fra Lidl og Grøntriget cherrytomater fra Netto. Sidstnævnte havde rester af 11 forskellige sprøjtegifte. Alle fire er dyrket i Spanien.

Målet med testen er ikke at skabe unødvendig bekymring, men at gøre det lettere at vælge for dem, der gerne vil vide, hvordan de minimerer sprøjtegiftrester i deres fødevarer.

»Det handler ikke om, at den enkelte agurk er farlig at spise, for grænseværdierne overskrides ikke i nogen af tilfældene. Men agurk er en af de grøntsager, som danskerne spiser allermest af, så det er værd at overveje at betale et par kroner mere for en øko-agurk«, siger Anja Philip.

Blandt de konventionelt dyrkede tomater, skiller produkter fra Danmark og Holland sig ud. De to danske og hollandske udgaver indeholdt hverken ingen eller meget få rester af sprøjtemidler og rykkede dermed op til de økologiske tomater, som uanset oprindelsesland har fået karakteren god.

I agurkeland står det knap så godt til. Her bedømmes alle konventionelt dyrkede produkter til at være middel eller under middel, og også 3 økologiske agurker får på grundt af fund af rester af et enkelt pesticid karakteren middel.

Kun meget få sprøjtemidler, f.eks. et af de fundne stoffer Spinosad, må anvendes i økologisk produktion af specifikke afgrøder som forebyggelse eller ved angreb. I de to andre agurker var indholdet så lavt, at det er sandsynligt, at resterne er båret af vinden fra tilstødende marker.

De testede varer er købt i Fakta, Aldi, Magasin, Irma, Føtex, Meny, Lidl, Rema 1000, Netto.