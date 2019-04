Guide: Sådan begrænser du sprøjtemidler

Køb økologisk. Økologiske afgrøder er dyrket uden eller med meget få sprøjtemidler. Kun i tilfælde af akut fare for afgrøden, må der bruges nogle få udvalgte pesticider, som er godkendt til økologisk brug. Det er især vigtigt for gravide og for små børn at undgå pesticider.

Køb dansk. Der findes generelt færrest pesticidrester i konventionel (ikke-økologisk) frugt, grønt og korn, der er dyrket i Danmark. Undersøgelser har vist, at danskerne kan halvere deres pesticidindtag ved - hvor det er muligt - at spise dansk frugt og grønt frem for udenlandsk. Undtagelser er f.eks. agurk og jordbær, hvor der cirka lige så ofte findes pesticidrester.

Skyl altid frugt og grønt. Nogle pesticider sidder på overfladen, andre sidder i frugtkødet, de har forskellige egenskaber og påføres på forskellige tidspunkter, så du kan ikke skylle alle sprøjtegiftrester væk. Men du kan begrænse mængden og fjerner samtidig bakterier, virus og snavs.

Spis varieret. Hvis du spiser ekstremt meget af den samme type frugt eller grønt hver dag, risikere du lettere at få for meget af et sprøjtemiddel.

Med eller uden skræl? Mange pesticidrester sidder skrællen, men lad som udgangspunkt være med at skrælle frugt og grønt, for der sidder også mange gavnlige vitaminer og fibre i skrællen. Bruger du skræl fra f.eks. citrusfrugter i mad, så vælg altid økologiske eller ikke-overfladebehandlede frugter.

Fokuser din øko-indsats. Vær særlig opmærksom på æbler, tomater, pærer, gulerødder, vindruer, agurker, peberfrugt, nektariner, ferskner og appelsiner samt hvedemel, rugmel og rødvin. En beregning lavet af DTU Fødevareinstituttet ud fra fund af sprøjtemiddelrester, deres mulige sundhedsskadelige effekt samt danskernes gennemsnitligt indtag viser, at det her batter ekstra meget at vælge økologisk og/eller dansk.

Kilder: Forbrugerrådet Tænk, Fødevarestyrelsen, DTU Fødevareinstituttet