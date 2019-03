Det nye 1-procents lån sætter konverteringslystne boligejere i et dilemma

To blink med øjnene, og så er renten på et fastforrentet realkreditlån faldet igen.

1,5 procent-lånet med afdrag kom på banen kort efter nytår, men torsdag lukkede det allerede igen, fordi kursen kom over 100. Det betyder, at du fra tirsdag i stedet kan få et lån med fast rente på bare 1 procent i de næste 30 år.

Omlægning af lån Sådan er forskellen Hvis du gerne vil omlægge dit 2,5 procent-lån med afdrag, kan du lige nu kun vælge lånet til 1 procent. Men 1,5 procent kan komme i spil igen, hvis renten stiger en smule. Se forskellen herunder. Der er tale om et lån på 1 mio. kr. og en restløbetid på 26 år: Fra 2,5 procent til 1,5 procent Månedlig ydelse efter skat: Før: 4.066 kr. Efter: 3.922 kr. Heraf afdrag: Før: 2.319 kr. Efter: 2.703 kr. Restgæld: Før: 1.000.000 kr. Efter: 1.020.000 kr. Fra 2,5 procent til 1,0 procent Månedlig ydelse efter skat: Før: 4.066 kr Efter: 3.995 kr. Heraf afdrag: Før: 2.319 kr. Efter: 3.014 kr. Restgæld: Før: 1.000.000 kr. Efter: 1.066.000 kr. Kilde: RD Vis mere

Rentefaldet er en fordel for både boligkøbere og nuværende ejere, der vil lægge lånet om eller låne flere penge. Men det sætter også nogle af dem i et mindre dilemma:

Lav kurs

»Lukning af 1,5 procent-lånet er isoleret set knap så gode nyheder for de mange, der var ved at varme op til konvertering til netop dette lån«, siger Christian Hilligsøe Heinig, der er cheføkonom i Realkredit Danmark.

Forklaringen er, at det nye 1-procents lån forventer at åbne i en relativt lav kurs omkring 95,5.

Prisen for en lavere ydelse og større afdrag er altså, at du skal acceptere et kurstab og dermed en større gæld på 45.000 kroner for hver million, du låner.

Samtidig er der en vis risiko for, at obligationsserien bag 1-procents lånet bliver så lille, at du skal betale en høj kurs, hvis du på et tidspunkt vil indfri lånet. Det kaldes indlåsningseffekt.

Og så kan du først være sikker på, at omlægningen har tjent sig hjem om 7,5 år.

Massiv efterspørgsel på sikkerhed

Havde man nået at slå til på 1,5 procent-lånet tidligere på ugen, kunne man være sluppet med minimalt kurstab og ingen risiko for indlåsningseffekt.

Og omlægningen ville være tjent hjem på 3 år.

»Men det er klart, at fortsætter rentefaldet, så det nye 1-procents lån kommer op i en attraktiv kurs, så vil det selvfølgelig sætte ekstra skub i konverteringsaktiviteten«, siger cheføkonomen.

I Totalkredit påpeger chefanalytiker Jeppe Borre, at der i forvejen er massiv efterspørgsel på fastforrentede lån.

60 procent af Totalkredits lånetilbud i år har været med fast rente, mens F-Kort, F3 og F3, hvor renten er variabel, taber terræn. Selv om de også stadig er billige.

200.000 boligejere i målgruppen

»Boligejerne sadler om fra variabel rente, og den udvikling vil fortsætte ufortrødent. Forskellen mellem den korte og den lange rente (og dermed fast og variabel rente, red.) har ikke været mindre i de seneste 10 år. Dermed er det blevet endnu billigere at sikre sin rente«, siger Jeppe Borre.

Kunne man som eksisterende boligejer tænke sig at udnytte rentefaldet til en konvertering, er det især oplagt for de 200.000 ejere, der har et fastforrentet lån på 2,5 procent eller mere.

Men i visse tilfælde kan det også være interessant for den store gruppe på 400.000 boligejere, der ellers i de senere år har lagt om til 2 procent, mener Jeppe Borre.

»Hvis man for eksempel vil have et tillægslån, ønsker en længere løbetid på lånet eller vil gå fra afdragsfri til afdrag, så kan man overveje at konvertere ned. Det kan give lavere rente og bidragssats, og lånet har højere kursfølsomhed. Det giver bedre beskyttelse af friværdien ved rentestigning«, siger han.

Hold øje, og vær klar

Selv om 1,5 procent-lånet med afdrag altså lige nu er slået af banen, skal der kun en beskeden rentestigning til, før kursen igen kommer under 100.

I så fald kan man atter få et lånetilbud, og det tilbud vil stå ved magt, uanset om kursen så igen hopper op over 100.

Det er især interessant for de boligejere, der havde satset på at udskifte deres gamle lån i forbindelse med den næste opsigelsestermin i slutningen af april, og som altså – trods det nye 1-procents lån – kan minimere kurstabet ved i stedet at få fingre i lånet på 1,5 procent.

Og det kan tydeligvis gå stærkt på de finansielle markeder, minder Christian Hilligsøe Heinig fra Realkredit Danmark om:

»Så låntagere med et konverteringsegnet lån og sigtekornet rettet mod 1,5 procent-lånet bør være klar på aftrækkeren«.