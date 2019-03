Bedre mobildækning på vej til 19.000 danskere

De 19.000 danskere, der bor i 212 særligt udpegede områder med dårlig mobildækning, kan se frem til mindre knas på linjen og højere datahastigheder på telefonen.

Det er resultatet af den frekvensauktion, som Energistyrelsen netop har afsluttet.

TDC, Hi3G (som ejer 3) og TT (som ejes af Telia og Telenor) har tilsammen betalt 2,2 milliarder kroner frem mod 2030 for retten til at benytte frekvensbåndene 700, 900 og 2300 MHz.

De gør det muligt at tilbyde både tale- og datadækning på det kommende 5G-netværk.

Hovedparten af de 20 udbudte frekvensblokke er købt af TDC, hvor Allison Kirkby er administrerende direktør.

»Flere frekvensblokke giver højere hastighed, længere rækkevidde og stærkere indendørs dækning, hvilket giver os en unik position til at styrke og udvikle den bedste dækning i Danmark«, siger hun i en pressemeddelelse.

Energi-, klima- og forsyningsminister Lars Christian Lilleholt (V) er meget tilfreds med, at auktionen er faldet ud, som den er.

»Det er helt afgørende for både vækst og sammenhængskraften i vores land, at borgerne i hele landet kan regne med en god dækning på deres mobiltelefoner«.

»Der er 212 sorte huller på mobilkortet, der er forsvundet nu, samtidig med at der også er kommet ekstra penge i statskassen«.

»Men vores fokus har først og fremmest været at sikre ordentlig dækning, siger ministeren, der også er ansvarlig for teleområdet«.

Dækningskravene skal være opfyldt senest april 2022, men eksempelvis TDC agter allerede at være på plads i april 2020.

De ekstraordinære indtægter på 2,2 milliarder kroner tilfalder ifølge budgetloven statskassen.

Hos Dansk Erhverv kalder man det uhensigtsmæssigt, at selskaber skal investere mange penge i statens frekvensauktioner, inden selskaberne overhovedet kan opstille 5G-antenner.

»Tiden er inde til at fremme digitaliseringen af samfundet, der for eksempel har brug for et boost til udvikling og test af netop 5G-løsninger og ikke mindst uddannelse af flere it-specialister«.

»Statskassen er godt polstret til dette efter frekvensauktionerne«, siger Poul Noer, som er chefkonsulent for telepolitik i Dansk Erhverv, i en pressemeddelelse.

ritzau