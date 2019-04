4 krea-tip: Lav selv påskepynten

Æggebakkekaniner

De færreste af os tænker nok over, at vi i påsken først sørger over Jesu korsfæstelse og senere fejrer genopstandelsen, mens vi langer til os fra påskebordets fade fyldt med sild, æg og rejer. Men som vært tænker man over, at påskebordet skal tage sig festligt ud. Hjælp til den del kan man få af en serie kaniner lavet af æggebakker og lastet med godter.

Materialer:

Æggebægre, saks, maling, tusch.

Sådan gør du:

1 Klip en del af æggebakken ud, så du har en top og fordybningen bagtil.

2 Klip to ører af æggebakkens låg. Klistr ørerne på toppen.

3 Mal kaninen, og lav øjne, mund og knurhår med en sort tusch. Fyld kaninens ryg op med små lakrids- eller chokoladeæg.





Tredimensionelle gækkebreve

Foto: Julie Vöge

Gækkebrevsskikken er dansk og blev oprindelig flittigt brugt som en flirten mellem unge mennesker. I dag laves brevene som regel af børn, i håbet om at det udløser et chokoladeæg, hvis afsenderen ikke gættes. Er der ingen gækkebreve i postkassen, er løsningen at producere en håndfuld selv og lade dem pynte i vinduerne.

Her er gækkebrevene klippet i flere lag for at give en tredimensionel effekt. Uanset om du er ferm med en saks og kan klippe harer eller liljer, eller du er nybegynder og blot klipper hakker i papiret, vil gækkerierne i vinduerne skabe tyk påskestemning.

Materialer:

Papir, silkepapir, limstift, saks.

Sådan gør du:

1 Fold et stykke A4-papir på midten, og gentag, så du får en mindre firkant.

2 Klip nu huller, halve hjerter og hakker i alle sider af firkanten, så der danner sig mønstre på kryds og tværs, når papiret foldes ud.

3 Gentag med et eller flere stykker papir, gerne også i silkepapir, og sørg for, at klipperierne ender med at have forskellige størrelser, så det mindste klip kan limes på det næstmindste osv.

4 Klip eventuelt frynser i underlagspapirets kanter eller indsnit, så dele af papiret kan trækkes ud og fremhæve det tredimensionelle udtryk. Hæng brevene i vinduet med en limstift, og betragt det som en lejlighed til at få vasket vinduer, når påsken er ovre.





Papmachéharer

Foto: Julie Vöge

Påskeharen er en tysk tradition, som kom til Danmark i begyndelsen af 1900-tallet. Ideen er, at haren gemmer æg, som børnskal finde bag buske og træer. I dag er det chokoladeæg, men i gamle dage var kogte æg en sand delikatesse for de små at lede efter. Papmachéharerne lægger ingen æg, men kan godt gemmes rundt om i boligen som en slags tampen brænder.

Materialer:

Tapetklister, aviser, køkken- og toiletrullerør, balloner, pap, saks, limpistol og maling.

Sådan gør du:

1 Pust en ballon op i den størrelse, som du vil have, harens hoved skal have.

2 Fastgør ballonen på toppen af et tomt toilet- eller køkkenrullerør med en limpistol.

3 Klip to ører ud, og fastgør dem på toppen af ballonen. Husk at holde ørerne ind til ballonen, indtil de sidder helt fast.

4 Bland tapetklisterpulveret op med vand efter anvisningen.

5 Riv aviserne i mindre strimler, og fastgør dem i lag på harens korpus, der jo nu består af ører, ballon og paprør. Hver avisstrimmel skal være godt fedtet ind i tapetklister, for at lagene kommer til at sidde ordentligt fast. Jo flere lag avisstrimler, desto stærkere bliver harens hoved.

6 Lad nu papmachéharen tørre i mindst et døgn. Gerne to.

7 Farvelæg den til sidst.









Vintergækker i papir

Foto: Julie Vöge

Vintergækker er forårsbebudere og har i mere end 100 år været en del af gækkebrevstraditionen, idet blomsterne bliver sat fast på brevenes inderside. Vintergækker er sammen med påskeliljer for mange også et fast pynteelement på påskebordet. Her er løgplanten smart nok lavet af papir, så den holder sig frisk påsken over.

Materialer: