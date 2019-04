Uden gode børnehaver mister vi forældre vores livsvigtige landsbyer

FOR ABONNENTER

Det kræver en landsby at opfostre et barn, siger man. I en tid, hvor begge forældre arbejder ude, og bedsteforældre ikke altid er hverken om hjørnet eller til rådighed, har min drengs børnehave været min. En uges tid efter efter påske begynder han i skole, og vi skal sige farvel til det fællesskab, som vi har været så velsignede at være en del af, siden han var et år og to måneder. Så heldige er ikke alle.