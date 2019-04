Test af marmelade: Den dyreste er øko og smager mest af jordbær

Når vi skal have marmelade på brødet, vælger de fleste af os stadig den klassiske jordbærmarmelade, som vi kender fra dengang, et stykke franskbrød mest mindede om et blegt stykke toast.

Fakta Sådan gjorde vi Politiken bad to testdommere om at bedømme seks forskellige varianter af supermarkedets jordbærmarmelade. Lars Juul er chefkonditor hos Danmarks ældste konditori, La Glace, i København. Michael René er lektor i fødevarevidenskab på Københavns Professionshøjskole og blogger om fødevarer på michaelrene.com. Dommerne blindsmagte og bedømte produkterne med fokus på smag og konsistens. De gav en samlet bedømmelse mellem et og seks tjektegn, hvor seks tjektegn er bedst. Karaktererne på siden er oprundede gennemsnit af dommernes karakterer. I de tilfælde, hvor to produkter fik samme karakter, er det billigste produkt blevet placeret bedst i testen.

I Coops butikker udgør jordbærsmagen en tredjedel af det samlede salg, mens hindbær er den næstmest populære smag. Men selv om den klassiske røde marmelade er favoritten, bliver der stadig flere af de mere eksklusive, økologiske marmelader.

»En femtedel af marmeladen kombinerer flere forskellige smage, og den type er ganske langsomt på vej frem. For eksempel er rabarber-jordbær-marmelade i vækst«, siger Lars Aarup, analysechef hos Coop, og tilføjer, at der samtidig er en stigende interesse for de økologiske varianter af marmelade.

Det samme oplever de hos Salling Group, der blandt andet driver Netto, Bilka og Føtex. Her er en femtedel af det samlede salg af marmelade økologisk, og det er da også netop en af de økologiske varianter fra Føtex, der vinder Lørdagslivs smagstest af seks forskellige typer jordbærmarmelade.

»Marmelade skal indeholde ægte jordbærstykker. Det skal vi lære vores børn«, udbryder Lars Juul, der er chefkonditor på La Glace, begejstret, da han tager en stor skefuld af testvinderen i munden.

Frk. Annas økologiske vindermarmelade er »rig på bær« og virker »meget ærlig«, siger han, og den er også testens absolut dyreste. Med en kilopris på over 100 kroner er den mere end fire gange så dyr som testens næstbedste produkt og næsten seks gange dyrere end det billigste produkt i smagstesten.

70 procent bær i vinderen

»Den er bedstemors bud på en convenience-marmelade. Alle børn vil kunne lide vinderen her, der er enkel og har en god balance mellem syre, sødme og salt«, siger Michael René. Og testvinderen indeholder da også som den eneste hele 70 procent bær, skriver de med store bogstaver på forsiden af glasset, som vi lurer på, efter smagstesten er overstået.

»Jeg er rigtig glad for, at marmeladen med flest bær klarer sig bedst. En ærlig marmelade har mange bær, og de må gerne være hele«, siger Lars Juul. Og det giver ernæringsekspert Preben Vestergaard Hansen ham da også ret i, da vi fanger ham over telefonen.

»Et højt frugtindhold sikrer selvfølgelig en høj kvalitet, men det er fup og svindel, hvis produktet får os til at tro, at det er sundere end de øvrige«, siger Preben Vestergaard Hansen, der underviser i ernæring på Københavns Professionshøjskole, da han kigger på vindermarmeladens liste over ingredienser.

Glasset består af en tredjedel sukker, og nogenlunde samme sukkerindhold finder vi hos de fleste af konkurrenterne. Men testvinderens mange bær har narret dommerne til at tro, at det er et sundere produkt.

»Den har en meget ægte syre. Der er skruet gevaldigt ned for sukkerindholdet«, siger chefkonditor Lars Juul, da han smager. Og det er ikke kun testvinderen, der er god til at skjule sukkerindholdet. Det næstbedste glas indeholder 38 gram sukker per 100 gram – 5 gram mere end testvinderen – og også her falder der rosende ord som »den syrlige smag«, »gode citronsyre og solide smagsbalance« fra dommer Michael René.

En anden økologisk variant, Änglamarks, lander også højt på karakterskalaen. Dens høje frugtindhold på hele 50 procent giver den en »god og ægte jordbærsmag«, men sukkerindholdet er næsten lige så højt som indholdet af jordbær. Etiketten afslører, at glasset indeholder hele 43 gram sukker per 100 gram, og den placerer sig dermed blandt de glas, der har det højeste sukkerindhold.

Den dårligste variant er jordbærmarmeladen fra Føtex af mærket Budget. Dommer Lars Juul tager en stor skefuld og siger: »Den minder mig om min gamle farmor, der hev et marmeladeglas frem fra sidste år, når der skulle bær på brødet. Det har en helt anden tone end de andre«, siger han, mens han studerer den mørkerøde masse på skeen.

Dårligste fyldt med sukker

»Det mangler syre og jordbærstykker. Til gengæld er det smørbart og sikkert delikat for nogle børn. Men for mig er det bare en gele med sukker-karamelsmag«, siger Michael René om den skuffende marmelade fra Føtex. Sukkerindholdet kommer vi ikke nærmere, da vi kigger på glasset efter blindsmagningen:

Jordbærpuré, sukker, vand og forskellige tilsætningsstoffer, står der på etiketten, og da sukker er placeret som den anden ingrediens på listen, vurderer ernæringsekspert Preben Vestergaard Hansen, at glasset har et højt sukkerindhold.

»Sukker er det, der er næstmest af i glasset. Men uanset hvad du vælger, vil det indeholde meget sukker, for det skal kunne konservere ordentligt«, siger han og slår fast, at det ingen forskel gør, om der er brugt rørsukker i den marmelade, du vælger.

»Producenterne slår plat på det sundhedsfaglige område, når de prøver at gøre et ekstremt usundt produkt sundere, end det er. Når de tilsætter økologisk rørsukker i marmelade, smukkeserer de et usundt produkt«, siger han og anbefaler i stedet, at marmelade kun bliver sat på bordet i weekenden og aldrig i hverdagen.

»Vi har brug for mindre sukker i vores kost, og det kan vi få ved at skære ned på slik, sodavand og marmelade. Hvis du smører et godt lag marmelade på brødet om morgenen, kommer du hurtigt op på det samlede sukkerindhold, du må få på en hel dag«, slutter Preben Vestergaard Hansen og henviser til de 55 gram sukker, vi som voksne maksimalt bør få på en hel dag – »hvis vi vel at mærke spiser sundt og varieret i forvejen«, understreger han.









Testvinder: Frk. Anna øko jordbærmarmelade

Forhandler: Føtex

Vægt: 280 gram

Pris: 28,95 kroner

Kilopris: 103,39 kroner

Chefkonditor Lars Juul: Rig på bær, virker meget ærlig i smagen. Den har en meget ægte syre. Der er skruet gevaldigt ned for sukkerindholdet. Den forsvinder ikke fra sit udgangspunkt – jordbærret. Marmelade skal indeholde ægte jordbærstykker. Det skal vi lære vores børn!

Fødevareekspert Michael René: Enkel med en lækker salt note undervejs. Den har en ren smag, der adskiller den meget fra de andre. Den er bedstemors bud på en convenience-marmelade. Alle børn vil kunne lide vinderen her, der er enkel og har en god balance mellem syre, sødme og salt.





Rema 1000 jordbærmarmelade

Forhandler: Rema 1000

Vægt: 400 gram

Pris: 9,30 kroner

Kilopris: 23,25 kroner

Lars Juul: Den er rigtig lækker og har en god syre. Smagsbalancen er helt perfekt.

Michael René: Den er lækker – den syrlige smag, gode citronsyre og solide smagsbalance. Jordbærret har et godt knas, det er tydeligt til stede, og jeg bliver glad, når jeg tydeligt fornemmer syren i jordbærret.

Änglamark økologisk jordbærmarmelade

Forhandler: Coop