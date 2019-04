Haven er et spejl, deer viser hvem du er: Jeg både elsker og hader min nyttehave

En have er ikke bare et sted, hvor man kan dyrke gulerødder og rabarber. Den er et spejl, der nogle gange alt for tydeligt viser, hvem man egentligt er. En sjuske f.eks.

FOR ABONNENTER

For nogle år siden fik vi en nyttehave på Amager. Ja, det hedder det ikke mere, nu hedder det en daghave og er 200 m2 tæt på Field’s med et lille skur på grunden. Ingen el, intet vand. Bede, lidt græsplæne, et gammelt drivhus og et bed med asparges, som var det, der fik os til at vælge netop have 167.