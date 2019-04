Uden for kontortid: Jeg hader virkelig mig selv, når jeg er misundelig

Nogle gange synes jeg, det er lidt tungt at være voksen.

Det er et stort vedligeholdelsesprojekt, hvor man også skal forsøge at udvikle sig lidt. Blive bedre, sødere, rarere. Forbedres.

Jeg har styr på en del af det, synes jeg. Det er formentlig løgn, men det føles udmærket. Som jeg syntes, jeg havde styr på det meste, da jeg var i begyndelsen af trediverne. Nu tænker jeg på mig selv den gang og fniser og tænker: Åh, lille skat, du anede jo ingenting.

Men jeg øver mig i at være taknemmelig og sætte pris på alt det, jeg har. Jeg samler ret intenst på gode øjeblikke, og jeg er heldigvis et menneske, der nemt bliver rørt, så selv om det også betyder, at jeg nemt bliver påvirket, skal der ikke meget til at gøre mig glad.

Smagen af god kaffe. Synet af himlen over Vesterbrogade, når jeg kommer hjem. At fejre en god ven med en surpriseaften på den lokale café, hvor han igen og igen lyste op, når nye venner kom ind ad døren. Det helt banale, som at jeg kan gå, har et sted at sove, mad at spise. At have en hjerne, der det meste af tiden lystrer. Al den lykke, der findes i at glædes over det små.

Men andre steder kniber det.

Øv, hvor ville jeg gerne have det hus. Og den hall

Som misundelse.

Jeg har en veninde, der lige har købt et stort hus et vidunderligt sted. Hun har fortjent det. Hun har puklet hårdt, jeg ved om nogen, hvilke afsavn hun har måttet lide for at nå til et sted, hvor det var muligt.

Men inde i mit lille rådne hjerte var det svært at rumme, gik det op for mig. Først var jeg bare lidt fjern. Udskød en aftale, glemte at lave en ny, før jeg måtte have en alvorlig samtale med mig selv. Hvad er der egentligt sådan for alvor på spil her, moster?

Og så gik det op for mig. Jeg var misundelig. Øv, hvor ville jeg gerne have det hus. Og den hall. Og kunne pynte op til jul og kunne gå ovenpå for at sove og i kælderen og finde kassen med påskepynt. Vores egen lejlighed blev pludselig lille og tæt og lavloftet og dum og grim.

»Gid«, hvæsede jeg for mig selv, »gid det var mig«.

Da ordene var sagt højt, kunne jeg høre, hvor dumme de var. Hvor dum jeg var. For jeg har ikke gidet arbejde hele tiden som hun. Jeg har været fastansat og aldrig haft noget på spil, mens hun har vovet. Den slags belønnes.

Så trak jeg vejret og sagde, som var jeg en meget meget irriterende coach, med sukkersød stemme til mig selv: »Hvor er det spændende, du får det sådan« – og gik rundt og tyggede lidt på det. Småsur. Jeg hader coaches. Også dem, der bor i mit hoved.

Indtil jeg blev enig med mig selv om, at den slags må kunne bekæmpes. Nøjagtig som da jeg besluttede mig for altid at se glasset som halvt fyldt. Sådan var jeg ikke. Jeg blev det. Med viljestyrke og fokus.

Så da en håndfuld mennesker, jeg er rimelig tæt på, i dette forår udgav bøger, besluttede jeg mig for, at jeg ikke ville sidde og tænke, at jeg da ville have ønsket, at jeg havde skrevet en bog, der blev godt anmeldt og købt af mange, men at jeg i stedet aktivt ville glæde mig over, at det gik dem godt.

Hver gang det lille misundelige svin i mig råbte øv, sagde jeg venligt, men bestemt:

»Skrid. Eller skriv en bog selv. Du bliver ikke mere eller mindre succesfuld af, at det går andre godt. Vel, moster?«.

Det vidunderlige er, at det bliver en vane. Nøjagtig som at holde øje med de små øjeblikke af lykke bliver det. Nu skøjter mine øjne over bestsellerlister, jeg sender et billede fra et butiksvindue, jeg husker at råbe hurra.

Det er genialt: De bliver glade, og så bliver jeg glad.

Selv et råddent hjerte i en halvgammel krop kan udvikle sig. Hvis bare man vil.