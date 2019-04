»Hun skal være en del af sekten«: Derfor skal Sarah Skarums steddatter vokse op med bøger

FOR ABONNENTER

For nogle uger siden havde min steddatter fødselsdag. De store gaver stod hendes far for, først og fremmest en cykel, som allerede er blevet stjålet igen. Hvor forsvinder alle de cykler hen? Men de små, dem, der gør, at gavebordet ser imponerende ud, hvilket er vigtigt, uanset om man bliver 7 eller 17, dem stod jeg for. Perlehårspænder, en skør kop, der lignede noget, der havde stået i Monicas køkken i ’Friends’, og så en stak bøger. Fordi bøger er det bedste i verden, fordi man læser, når man har bøger, og fordi jeg tror på, at man læser mere, når man oplever, at andre omkring en ser bøger som noget fantastisk.