Sarah Skarum: Derfor skal min steddatter vokse op med bøger

For nogle uger siden havde min steddatter fødselsdag. De store gaver stod hendes far for, først og fremmest en cykel, som allerede er blevet stjålet igen. Hvor forsvinder alle de cykler hen? Men de små, dem, der gør, at gavebordet ser imponerende ud, hvilket er vigtigt, uanset om man bliver 7 eller 17, dem stod jeg for. Perlehårspænder, en skør kop, der lignede noget, der havde stået i Monicas køkken i ’Friends’, og så en stak bøger. Fordi bøger er det bedste i verden, fordi man læser, når man har bøger, og fordi jeg tror på, at man læser mere, når man oplever, at andre omkring en ser bøger som noget fantastisk.

Og måske allermest, fordi sådan er jeg selv vokset op. I et hjem, hvor min mors bøger var et nagelfast punkt på budgettet selv i de år, hvor mine forældre havde flest hjemmeboende børn og færrest penge. Hvor vi var medlem af Børnenes Bogklub, og hvor jeg husker at få bogudsalgskataloget udleveret og et beløb at købe ind for, og hvordan jeg sad i timevis og forsøgte at optimere mine indkøb.

Bøgerne blev hentet i Ry Boghandel i Ry, og det var et af de steder, jeg elskede allerhøjest. Hvor man kunne snuse rundt mellem hylderne, tage bøger ned og kigge på dem, læse bagsiden, gyse over prisen og juble over et tilbud. Nogle år som teenager købte jeg alle julegaver til alle i min familie dér, og da jeg flyttede til København, blev jeg ved med at gå i boghandler.

Der er en særlig ro i en boghandel. Samtid med at luften dirrer, for her findes al viden i verden, mere, end man nogensinde kommer til at kunne opsuge. Her, i et enkelt rum, findes tusindvis af rejser, møder med fremmede mennesker. Her kan man gå på opdagelse i andres følelsesliv og dermed i sit eget. Her begynder turen til Rusland i 1800-tallet eller Urbanplanen i 1990’erne. Herfra min verden går – og herfra bliver den så uendelig meget større.

Jeg kan slet ikke forestille mig et liv uden bøger, uden at kunne læse, og jeg kan ikke forestille mig et liv for min steddatter, uden at hun har bøgerne som trygge venner. Som et sted at forsvinde hen, et sted at lade op og et sted at beriges.

»Hun skal være en del af sekten«, sagde jeg til ekspedienten, der pakkede mine bøger ind, og måske fordi det tog lidt tid, kom vi til at snakke sammen. Ekspedienten fortalte mig, hvordan hun kunne huske, da hun havde lært at læse. Hun havde lært sig selv det og kunne læse gadeskilte, hun så fra bagsædet i bilen.

Den første bog, hun læste, var ’Det lille hus på prærien’, og hun kunne huske, hvordan det var, at ordene gav mening. Og hvordan de har gjort det siden.

Vi smilede til hinanden, og jeg gik ud på Rådhuspladsen, lidt lettere om hjertet, fordi jeg havde mødt et menneske, der lignede mig. Der findes et menneske, der har haft en barndom som min, og som er blevet en voksen som mig. Endnu en læser. Den slags giver et lille stik glæde i hende, der engang var et ensomt barn, der ikke kendte andre, der læste på samme måde. Jeg ved det, hun findes, hun står i Boghallen. Og jeg håber, at hun bliver ved med at være der.

Hun skal være en del af sekten«, sagde jeg til ekspedienten

Men den slags er ikke sikkert. Min barndoms boghandel er lukket. Supermarkederne og internetbutikkerne overtog vel salget. Ingen børn kan længere gå derind og snuse rundt mellem hylderne. De kan se bestsellerforfatternes forsider i den lokale Kvickly, men de kan aldrig falde over noget, de ikke vidste, de burde kende. De kan ikke købe sære historier på udsalg, og de kan ikke møde en anden læser, der også bærer kærligheden til bøgerne i hjertet.

Det er et tab, synes jeg. Så jeg vil gøre mit for, at boghandlerne overlever så længe som muligt. Jeg vil købe mine bøger der. Og opdrage nye læsere til at gøre det samme. For bøger er det bedste i verden. Og en boghandel er ikke bare en butik. Den er porten ud af virkeligheden.