Flere køber sommerhus, men man kan – og bør – stadig forhandle om prisen

Går man og forestiller sig selv og familien i solen på træterrassen foran et sortmalet sommerhus med hvide vinduer, er drømmen sandsynligvis blevet mere økonomisk realistisk i løbet af de seneste par år. Flere har nemlig fået råd til den luksus, en ekstra bolig er.

Det er der især tre forklaringer på: Pæn reallønsfremgang for mange på arbejdsmarkedet. Faldende og nu ekstremt lave renter på realkreditlån – også hvis man vælger fast rente – samt et stort udvalg af fritidshuse, der stadig ikke har genvundet det høje prisleje fra før finanskrisen. Det gælder alle områder, også de dyreste i Nordsjælland.

»Vi skal tilbage til 1998 og 1999 for at finde et lavere niveau end i dag, når vi ser på finansieringsomkostningerne ved at købe et gennemsnitligt sommerhus på 80 kvadratmeter holdt op mod den disponible indkomst«, siger Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark.

Samtidig betyder politiske hjælpepakker fra 2017, at man nu kan tjene de første 40.000 kroner skattefrit på at udleje et sommerhus, hvis du gør det gennem et bureau. Man kan belåne 75 procent af sommerhuset med et billigt realkreditlån mod tidligere kun 60 procent. Og er man pensionist, kan man bo i et fritidshus hele året efter bare et enkelt års ejerskab – før var kravet 8 år. Alt sammen økonomiske godbidder, der har fået mærkbart flere købere til at strømme ud på markedet for fritidsboliger, der ellers frem til 2015 lå nærmest dødt efter finanskrisen.

Der er snor i priserne

Stigende efterspørgsel plejer at presse priserne op, og sidste år bevægede priserne sig da også i gennemsnit 5 procent i vejret. Men så stærkt kommer det næppe til at gå i år, forudser både Realkredit Danmark og Nykredit. De forventer i omegnen af 1,5-3 procent højere priser på fritidshuse samlet set, når 2019 rinder ud.

»Det svarer til en fremgang på omtrent 20.000 til 40.000 kroner for et gennemsnitligt sommerhus på 80 kvadratmeter«, siger Christian Hilligsøe Heinig.

Men udviklingen i priserne bliver vel at mærke meget forskellig – både mellem sommerhuskommunerne rundt om i landet og mellem de enkelte huse i hvert område. Hovedforklaringen på de beherskede stigninger er, at der stadig er en stor pukkel af usolgte boliger og altså købers marked mange steder. Omkring hvert 20. sommerhus i Danmark er til salg, svarende til cirka 11.000 huse. Til sammenligning blev der i hele 2017 solgt 7.500 fritidsboliger.

Artiklen fortsætter under grafikken





»På grund af det stadig høje udbud af sommerhuse forventer vi, at der vil være snor i prisstigningerne. I områderne tættest på de største byer er priserne øget pænt de senere år og udbuddet faldet«, siger Mira Lie Nielsen, chefanalytiker og boligøkonom i Nykredit:

»Det vil skubbe sommerhuskøberne mod områder, hvor priserne er lavere, og udbuddet højere. Derfor forventer vi en lidt lavere prisvækst i de kommende år trods et fortsat stort antal handler«.

Friværdi er blevet til fritidshus

Blandt de sommerhuskommuner, hvor priserne er steget mest siden 2015 – det vil sige med cirka 20 procent – finder man Halsnæs Kommune med blandt andet områderne Melby og Liseleje, Gribskov Kommune, der omfatter Gilleleje og Tisvildeleje, samt Frederikssund Kommune med Kulhuse og Jægerspris.