Frø hitter: Men blomster alene kan ikke redde bierne

Det hjælper insekterne lokalt at så blomsterfrø. Men ifølge en insektforsker står vi over for langt større valg som samfund: Vil vi leve uden fuglefløjt og blomstrende frugttræer til gengæld for intensivt landbrug, skovdrift og forbrug?

Foråret er på vej og med det også insekternes summen. Men igen i år bliver sæsonens seksbenede lufttrafik langt mere sparsom, end den var i gamle dage.

I Danmark findes der 256 arter af vilde bier, men antallet af bier er på retur, fordi deres levesteder er under pres af landbrug, skovdrift og sprøjtemidler. Den såkaldte biodiversitet, altså mangfoldigheden i naturen, er i fare.

Men nu er der en hjælpende håndfuld blomsterfrø på vej til alle de sultne danske bier.

I april deler Salling Groups supermarkeder Bilka, Føtex og Nemlig.com 70.000 poser gratis blomsterfrø ud i samarbejde med Økologisk Landsforening, som for andet år i træk også opfordrer landets økologiske landmænd til at så flere blomster. I år har 250 økolandbrug modtaget gratis frøblandinger, som de lover at så på en del af den landbrugsjord, de ellers ville have dyrket afgrøder på.

Supermarkedskæden Coop har meldt ud, at Kvickly og SuperBrugsen i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening sætter 10.000 poser blomsterfrø på hylderne: En blanding, hvor hver pose giver 12 kvadratmeter vildeng og er særligt sammensat til at hjælpe naturens vilde bestøvere. Flere end 16.000 haveejere har tilmeldt sig initiativet Giftfri Have, hvor Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi forsøger at motivere haveejere til at lade være med at bruge gift og gødning.

Men hvor meget nytter det egentlig, hvad vi hver især gør hjemme i haverne, hvis landbrugets sprøjtemidler og massive opdyrkning af stadig større arealer alligevel stækker insekternes vinger? Ifølge insektforsker ved Statens Naturhistoriske Museum Thomas Pape kommer vi næppe til at redde verden ved hjælp af frøposer, men han hilser alligevel initiativerne velkommen på biernes vegne.

»Hver eneste blomst hjælper de lokale bier der, hvor man sår dem, ingen tvivl om det. Det farlige er, hvis man luller sig ind i en forestilling om, at hvis bare vi sår nogle blomsterfrø, så får naturen det bedre. Naturen har meget større problemer. Det er en logik så enkel, at den næsten gør ondt: Jo mindre plads vi levner i landskabet til den oprindelige mangfoldige natur, jo mindre er der af den. Vi vil som samfund gerne have mere landbrug, mere skovdrift og mere fiskeri, men vi kan ikke have plads til det hele. Og det kan være nogle svære valg at træffe. Vil vi acceptere at skulle undvære noget for at få noget andet«, spørger han.

Vi er ikke enden nær

En international forskningsgennemgang viste tidligere i år, at mere end 40 procent af alle insektarter på verdensplan oplever et fald i bestanden, og at en tredjedel af alle arter er decideret truet. Blandt de mest truede er vårfluer, sommerfugle, biller og bier. Det samlede antal insekter i verden blev vurderet til at falde med 2,5 procent om året, og resultatet fik forskerne til at advare om, at insekter vil nærme sig en total udryddelse inden for årtier, hvis udviklingen fortsætter med den fart.

Men sådan kan man ikke bruge statistik, forklarer Thomas Pape. Selv om insekterne, herunder bierne, indiskutabelt er under massivt pres, frygter insektforskeren ikke, at bierne og blomsterne bliver historie lige foreløbig. Selv om antallet af insekter er faldet, kan man ikke konkludere, at det fortsætter lige så hurtigt. Eller hvad konsekvenserne af det vil blive.

»Det er vigtigt at gøre sig klart, at der aldrig i Jordens historie har været så mange forskellige levende arter som nu. Vi står ikke og kigger ned i afgrunden. Men vi mister den mangfoldighed, hvis vi ikke giver naturen åndehuller, hvor den kan leve uforstyrret, uden at vi pløjer insekters og andre dyrs fødevareressourcer op eller forgifter dem. I Danmark er der ikke længere meget plads til insekterne, fordi vi har fjernet de levende hegn, holder vores plæner kortklippede og dyrker pyntegrønt på store arealer, som er grønne, men naturmæssigt helt golde ørkener«, siger Thomas Pape.