Guide: Sådan tager du klimasamtalen med dine forældre

Adrian Preisler og Tobias Grip har begge været med til at organisere klimastrejker i København. Sofie Bruus Hansen er aktiv i Den Grønne Studenterbevægelse. De har alle tre samtaler med deres forældre om, hvordan man lever så bæredygtigt som muligt – og hvorfor det giver mening at kæmpe for miljøet. Her er deres bedste råd.