Sådan får du ny energi: Mikropauser uden skærm kan gøre underværker

Behovet for at tvinge blik og opmærksomhed væk fra computer- og telefonskærme vokser i takt med, at mange af os har udviklet et hedt, sammenslynget forhold til de små, firkantede forførere både på job og i fritiden. For skærme kører hjerner trætte.

Men det kan små pauser modvirke. De skaber ro i hovedet, så vi får det bedre og kan yde mere, selv om vi bruger mindre tid på en opgave.

Vild natur, grønne områder, en stump himmel, smukke lysindfald, ja selv en potteplante kan hjælpe os over i den halvdel af hjernen, hvis kapacitet ellers går til spilde. Her er tre pauseøvelser, som skærmarbejdere kan flette ind i deres arbejdsdag, samt lidt inspiration til fridage.

Foto: Sofia Busk/Sofia Busk Søg mod lyset, måske i en kaffepause. Model Tove Andersen.

Den ultrakorte: Stå og glo ud ad vinduet

Stil dig med jævne mellemrum ved et vindue, ideelt med udsigt til træer og/eller himmel. Uanset årstiden og uanset om der er blade på træerne, vil der måske være bevægelse i grenene, fugle på himlen eller skyer, der bevæger sig. Lad blikket følge de bevægelser, du bliver optaget af. Bare og glo ud ad vinduet og lad dig blive optaget af, hvad du ser, måske med noget at drikke i hånden.

Foto: Sofia Busk/Sofia Busk Er der ikke grønt i nærheden, er der sikkert himmel. Hvilken farve har vejret?

Minipausen: Find din egen spot udenfor

Find på eller nær ved din arbejdsplads et trygt sted, hvor du kan sidde ude, optimalt med udsyn til levende natur, måske er der en gårdhave. Det er fint, hvis der er en bænk, ellers kan en trappe, kanten af en lav mur eller en sten gøre det ud for en siddeplads. Gør det til en vane at tune ind på fornemmelsen af din krop, hver gang du sætter dig der. Mærk kontakten til underlaget, tag en dyb vejrtrækning, lad kroppen give lidt slip og skuldrene falde ned. Sid og mærk din vejrtrækning. Med lukkede øjne eller lad blikket følge, hvad det fanger.

Foto: Sofia Busk/Sofia Busk Søerne i København..

Den lidt længere: Alternativ middagslur

Er du så heldig at have et lille grønt område i nærheden af din arbejdsplads, kan du vælge nogle gange at holde din frokostpause her. Medbring madpakke og noget at drikke, sæt dig et godt sted, hvor kroppen finder hvile. Måske op ad et træ eller på en bænk. Giv dig tid til at mærke, at du sidder lige der, mærk fornemmelsen af din krop, måske mærkes sult? Spis din mad langsomt, se på den, før du tager en bid, tyg den langsomt; eventuelt med lukkede øjne, mens du lytter til lydene omkring dig. Alt, hvad du spiser, kommer fra den natur, du sidder i.

Foto: Sofia Busk/Sofia Busk Er du togpendler med vinduesplads, kan tiden bruges på en god pause.

Bonustips til fridage: Frisæt kreativitet

Giv din analyserende hjernehalvdel en kærkommen pause og frisæt din kreativitet ud fra et ønske om at lære nyt om dig selv ved at opsøge og spejle dig i forskellig slags natur.

På en dag med blæsevejr kan du opsøge et sted med høje træer i en klynge; mærk og lugt til barken, se nærmere på dens farve og struktur, hør vinden suse i trætoppene. Stil dig med ryggen til træet og mærk, at stammen giver lidt efter for vinden. Træets bevægelighed er en styrke, der betyder, at det ikke knækker. Det samme er din mentale smidighed.

FAKTA Naturpausens gevinster Hjernen (den fokuserede opmærksomhed) får et frikvarter, så den kan restituere. Overbelastning pga. kronisk præstationsfokus modvirkes . Risikoen for stress nedsættes. Behovet for at dulme ubehag med uhensigtsmæssige virkemidler mindskes. Blodtrykket falder. Immunforsvaret styrkes. Mængden af stresshormonet kortisol falder. Vi frigiver mere af signalstofferne serotonin og dopamin, som virker positivt på humør og velvære. 15 minutter med sol på blottede arme øger mængden af D-vitamin, især vigtigt i vinterhalvåret. Vis mere

På en regnvejrsdag kan du iført godt regntøj sidde eller ligge under et træ eller en stor busk med lavthængende grene; lad regnen ramme dit ansigt, hør lyden af dråberne, duft til de mange dufte fra jord og planter, registrer flygtige og rørende stemninger. Forestil dig, at vandet vasker støvede tanker væk.

På en soldag med blå himmel og enkelte skyer kan du finde et sted, hvor du kan ligge ned med solen bag dig, så du ikke ser ind i den; kig mod et punkt langt væk, lad skyerne drive hen over himlen uden at give dem opmærksomhed, lad dem drive, mens dit sind bliver mere og mere blåt, idet du lader tanker drive forbi på samme måde.

Kilde: Eva Zelander, Mindfullnes i naturen.