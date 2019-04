Isabella har en klimadepression: »Jeg mistede mig selv til en sag, der kan virke håbløs«

Et skridt foran det andet. 640 kilometer i vildmarken. 19-årige Isabella er ramt af en klimadepression og vandrer den nu væk i Norge. Hun har i flere år kæmpet for at redde naturen. Nu håber hun, at naturen kan redde hende.