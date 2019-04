Siden 2012 har politiets biljagter dræbt 12 mennesker og kvæstet mange flere. Hvert tredje offer er udenforstående. Er det værd at risikere uskyldiges liv i jagten på en formodet forbryder? Og hvad sker der omvendt, hvis man som forbryder kan slippe for straf ved at træde på speederen?