Chefens fordomme kan koste seniorer jobbet

Tidligere blev seniorer valgt fra til nye stillinger - nu er der brug for alle hænder, til gengæld risikerer senior at miste jobbet i fordomsfulde fyrings-runder, viser ny undersøgelse.

Har du passeret de 50 eller 60 år - så er du en klovn til IT og digitale arbejdsprocesser og slet ikke lige så kreativ og produktiv som dine yngre kolleger.

Det er den slags argumenter, der i årtier har gjort det vanskeligt for arbejdsmarkedets seniorer at komme i betragtning til nye job og stillinger.

Men manglen på arbejdskraft har fjernet tidligere tiders tydelige tegn på aldersdiskrimination i forbindelse med nye ansættelser.

Grove generaliseringer

Til gengæld er det nu i højere grad dåbsattesten, der afgør, hvem der ryger ud, når virksomhederne skal slanke medarbejderstaben.

Det er konklusionen i en ny undersøgelse, udarbejdet i regi af projekt SeniorArbejdsLiv, der med støtte fra Trygfonden forsker i seniorernes vilkår på det danske arbejdsmarked.

Når der er krise og lavkonjunktur, så ryger de ældre ud først, men i en højkonjunktur som den vi ser nu, er der brug for alle lønmodtagere også de ældste. Per H. jensen, professor

»Hvis den chef, der har ansvaret for at gennemføre en afskedigelses-runde selv har den opfattelse, at ældre medarbejdere har svært ved at lære nyt, så er der en tendens til, at de ældre ryger ud først«, siger en af undersøgelsens forfattere, Per H. Jensen, professor på Ålborg Universitet.

»Men den praksis er ikke holdbar, for dermed bliver fyringerne jo baseret på en grov generalisering af alle ældre medarbejdere, selvom flere undersøgelser har vist, at der er stor forskel på seniorers produktivitet«.

Som tidligere omtalt i Politiken er antallet af arbejdende seniorer eksploderet de forløbne år.

I perioden fra 2008 til 2017 er antallet af lønmodtagere over 60 år steget fra 253.000 til 335.000 – en stigning på 82.000 beskæftigede eller godt 32 procent, mens antallet af beskæftigede under 60 år til gengæld er stagneret eller ligefrem faldet i perioden.

Dermed har seniorerne reddet beskæftigelsen efter finanskrisen, hvor mange virksomheder har manglet arbejdskraft og hænder, konkluderer Ledernes Hovedorganisation i en ny analyse, baseret på friske tal fra Danmarks Statistik.

Alle duer i højkonjunktur

Men selv om seniorerne er i høj kurs på arbejdsmarkedet, og bliver længere i jobbene, er det stadig svært at få et nyt job, hvis man først har forladt arbejdsmarkedet.

Det mener Poul-Erik Tindbæk, chefkonsulent og stifter af firmaet en3karriere, der rådgiver offentlige og private virksomheder om arbejdsmarkedets voksende gruppe af seniorer.

»Når det kommer til stykket, er der stadig ikke mange virksomheder, der har lyst til at ansætte en medarbejder på 65 eller 70 år, uanset hvor dygtig den pågældende så måtte være på papiret«, sagde han til Politiken lørdag.

Men ifølge den nye undersøgelse er det ikke længere lige så svært for de ældre lønmodtagere at få nyt job, fortæller professor Per H. Jensen:

»Når der er krise og lavkonjunktur, så ryger de ældre ud først, men i en højkonjunktur, som den vi ser nu, så er der brug for alle lønmodtagere også de ældste. Arbejdsmarkedet bliver både rummelig og inkluderende, når det går godt med produktionen, og det er det vi ser i øjeblikket«, siger han.

Nogle chefer lidt firkantede

Arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen Dansk Erhverv peger på, at ledigheden er størst i aldersgruppen 25-29 år - og ikke blandt de ældre lønmodtagere.

»Nu har jeg ikke set undersøgelsen, men hvis en 60 årig er gået lidt i stå og mister jobbet i en afskedigelsesgrunde, så er det jo ikke på grund af alderen men fordi han er gået lidt i stå. Det samme kunne ske for en 40-årig et andet sted«, siger Peter Halkjær, der er arbejdsmarkedschef i Dansk Erhverv.

»Jeg synes, man skal glæde sig over, at seniorerne er den hurtigst voksende gruppe af lønmodtagere på arbejdsmarkedet, både fordi de bliver længere i deres ’gamle’ job, og fordi de bliver ansat i nye«.

»Så kan det da godt være, at der er nogle chefer, der ser lidt firkantet på tingene og på de ældres kvalifikationer, men de går jo så også glip af en meget vigtig reserve af arbejdskraft«, siger han.