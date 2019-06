Nej tak til butikkerne: Nu køber vi fødevarer i foreninger og fællesskaber

Flere køber ind sammen i foreninger eller melder sig ind i klubber, der giver adgang til enten bedre eller billigere varer. Kvalitet, bæredygtighed og pris får os til at flytte vores forbrug.

Elzélina Van Melle rækker ud efter et bundt forårsløg, som hun forsigtigt lægger ned i sit stofnet. I denne uge er der desuden høstet rabarber, kartofler, hvidløg, hovedsalat og spinat på Stengården i Birkerød. Og afgrøderne er denne mandag stillet frem i trækasser på ølbaren Kølsters Tolv Haner på Nørrebro for at blive delt ud til de medlemmer, der på forhånd har købt andel i årets økologiske høst.