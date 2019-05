Unge sparer forsikringer væk – de er både kedelige og trivielle

Gode råd til unge om forsikringer

Forsikringer er en stor udgift i budgettet, og værdier og kostbare ejendele virker måske fraværende i din studenterhybel. Derfor kan du tænke, at du ikke behøver en forsikring. Men summen af alle dine ejendele er formentlig højere, end du tror.

Computer, studiebøger, køkkenting, smykker og tøj løber hurtigt op i mange penge, hvis du skal købe nyt efter indbrud eller brand.

Ulykker og skader på dig selv eller andre kan også koste dig dyrt, hvis du ikke har den rigtige forsikring. Men hvordan får du råd til forsikringer som studerende på SU, og hvilke forsikringer skal du prioritere?

Indboforsikring er altid en god idé

En indboforsikring skal du som minimum have. Indboforsikringen dækker dine ejendele ved eksempelvis brand eller indbrud.

Indboforsikringen indeholder også en ansvarsforsikring. Den dækker, hvis du er skyld i, at andre mennesker påføres varige mén i en ulykke eller på anden måde kommer til at skade andre eller deres ting.

Brand, indbrud, hærværk eller andre uheld kan ramme dig, og uden en forsikring kan du risikere at stå uden erstatning. Det kan stille dig i en svær økonomisk situation, hvis du selv skal skaffe penge til udbedringer af skader og til at købe de ting, du har mistet.

Vælg den rigtige forsikringssum

Prisen på din indboforsikring afhænger af din forsikringssum.

Forsikringssummen er værdien af det, du ejer. Hvis forsikringssummen er for høj, betaler du for meget for din forsikring. Hvis forsikringssummen er for lav, kan du risikere at være underforsikret. Det kan koste dig dyrt, hvis der sker stor skade i dit hjem.

Tjek altid forsikringssummen på din indboforsikring. Som studerende vil du ofte kunne nøjes med en lav forsikringssum. Det kan gøre din indboforsikring billigere.

Gælder indboforsikringen hele husstanden?

Indboforsikringer dækker som udgangspunkt hele husstanden. Men vær opmærksom på, hvis du lejer et værelse eller på anden måde deler bolig med andre. Lejer du et værelse, er du ikke nødvendigvis dækket af din.

Tjek altid forsikringsvilkårene, eller snak med dit forsikringsselskab, hvis du er tvivl om, hvorvidt du og dine bofæller er dækket.

Spar penge med en højere selvrisiko

Overvej at spare penge på din forsikring ved at hæve beløbet på din selvrisiko.

Selvrisikoen er det beløb, du selv skal dække, når der er sket en skade. En god tommelfingerregel er, at jo højere selvrisikoen er, jo billigere er forsikringen.

En selvrisiko på for eksempel 5.000 kroner vil ikke give dig erstatning, hvis skaderne er på 5.000 kroner eller mindre. Men hvis den helt store skade sker, eksempelvis hvis en tyv tømmer hele kollegieværelset, får du stor gavn af forsikringen.

Beløbet på den højere selvrisiko kan du tjene ind med en lavere årlig betaling for forsikringen.

Overvej, om ulykkesforsikring er nødvendig

Ulykkesforsikringen dækker, når noget eller nogen udefra gør skade på din person. En ulykkesforsikring er god at have, men er pengene knappe, skal du prioritere indboforsikringen.

Ulykkesforsikringen kan især være en god idé, hvis du dyrker ekstremsport, fordi risikoen for at komme til skade er forholdsvis stor. Overvej også en ekstra dækning, så du er dækket under udøvelse.

Bliver ulykkesforsikringen for dyr, kan det være en god idé at lægge ekstremsporten på hylden til efter uddannelsen.

Husk rejseforsikringen

Rejseforsikring er en god idé, både når du rejser inden for og uden for EU.

I EU-lande er du dækket af det blå sygesikringsbevis, hvis du skal på hospitalet eller til lægen. Men det dækker ikke alle udgifter. Du er eksempelvis ikke dækket af hjemtransport. Derfor skal du tegne en rejseforsikring.

Rejser du uden for EU, gælder det blå sygesikringskort ikke, og så skal du altid tegne en rejseforsikring.

Det skal du tjekke, inden du køber rejseforsikring

Indhent gode tilbud

Gode tilbud på forsikringer kan du som studerende muligvis få gennem en af de organisationer, du er medlem af. I jagten på nye medlemmer laver forsikringsselskaber aftaler med fagforeninger, interesseorganisationer, indkøbsforeninger og arbejdspladser.

Forsikringsselskaber tilbyder også samlerabatter, og der kan i nogle tilfælde være penge at spare ved at samle flere forsikringer hos ét selskab. Men det er vigtigt, at du er kritisk. En test fra Forbrugerrådet Tænk Penge viser, at du ikke altid kan spare penge ved samlerabatter.

Magasinet Forbrugerrådet Tænk Penge er Forbrugerrådet Tænks blad om penge og privatøkonomi. I bladet kan du få adgang til tests og gode råd om alt fra banker og bolig til investering og forsikring.

Derfor skal du ikke falde for samlerabat på dine forsikringer

Drop de dyre tillægsforsikringer

Tillægsforsikringer tilbyder butikker og webshops typisk, når du køber telefoner, fjernsyn og computere. Men det er ofte en dyr løsning, fordi de kun dækker ét produkt.

Elektronikdækning kan du ofte købe som tillæg til din indboforsikring.

Elektronikdækningen dækker alle dine elektronikgenstande. En sådan forsikring er som regel en billigere løsning, end hvis du tegner forsikringerne enkeltvis gennem detailhandlen.

Derfor er tillægsforsikringer en dyr fornøjelse

Del regningen op, og betal månedsvis

Store regninger kan virke uoverskuelige. Er det mere overkommeligt for dig at betale løbende, kan du prøve at få forsikringsselskabet til at dele regningen op, så du i stedet betaler et lille beløb hver måned. Det kan dog koste gebyrer.

Et budget er den bedste måde at undgå ubehagelige overraskelser, når du skal betale for din forsikring. Med et budget undgår du også, at du ikke har penge til at betale forsikringen.

Tjek dine egne behov

Cykler og elektronik kræver ekstra dækning hos flere forsikringsselskaber. Derfor skal du have styr på dine behov, inden du tegner forsikring. Hvis du har en billig cykel og ikke har noget dyr elektronik, behøver du for eksempel ikke at købe ekstradækning for det.

Kilde. Forbrugerrådet Tænk

