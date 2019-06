Der findes i dag et hav af forskellige terapiformer. Alle tager udgangspunkt i, at mennesket tænker, føler og handler. Forskellen afhænger groft sagt af, hvilken af disse mekanismer – tanker, følelser eller handlinger – der anses for at komme først og være styrende for de andre.

Det er nu, det bliver spændende... Følg de første 100 dage efter valget for kun 299 kr. Bliv abonnent Er du under 30 år og udeboende? Se ungdomstilbud Allerede abonnent? Log ind