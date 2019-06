26-årige Natacha: Før grublede jeg altid. Nu har jeg fået 15 timer foræret og et nyt liv

Natacha Halkjærs stemme er påfaldende let og energisk, selv om det er tunge ting, hun fortæller om. Hun fik sin første depression som 14-årig og har siden da løbende haft perioder med angst og tungsind. Allerværst havde hun det, da hun var 19 år gammel.

»Jeg har aldrig haft det så dårligt som dengang, aldrig nogensinde. Jeg hørte stemmer og så ting, der ikke var der. Jeg kunne sidde i en fredelig matematiktime og få det værste angstanfald«, siger den i dag 26-årige kvinde.

Hendes problemer udsprang af præstationsangst. Hun havde altid fået gode karakterer, var dygtig og kunne lide at gå i skole, men hun ville ikke risikere at gå til eksamen og få dårlige karakterer, der ville påvirke resten af hendes liv, bare fordi hun havde nedtur.

»Så jeg droppede ud af 3. g i marts, da der var tre måneder tilbage af gymnasiet«, fortæller hun, tilsyneladende ivrig efter at nå frem til en vigtig pointe.

Men for at forstå den skal vi først høre forhistorien: I snart et årti har Natacha levet med op- og nedture, typisk af en varighed på et halvt til et helt år. Hun har talrige gange været i terapi hos forskellige psykologer og har i flere perioder fået antidepressiv medicin og stærkere medicin, da hun på et tidspunkt hallucinerede og hørte stemmer.

Konsekvenserne har været store, ikke mindst for hendes sociale liv.

Nedslående erkendelse

»Jeg snakker næsten ikke med mennesker, som jeg kendte via folkeskolen eller gymnasiet, for jeg har været svær at håndtere. Det er man, fordi man ikke ser tingene, som man normalt ville gøre, men som om man kigger ud på livet gennem hullet i et sugerør. Man ser ikke det store billede, og småting kan gå en på. Man befinder sig i et dybt hul«.

Efter sin exit fra gymnasiet tog Natacha eksamen som hf-enkeltfag og arbejdede blandt andet på en tankstation, men det gik fortsat op og ned.

»I starten af 20’erne havde jeg følelsen af, at det aldrig blev anderledes. Jeg var nået til den erkendelse, at det var sådan, mit liv ville være. Faktisk var jeg havnet i psykiatrien og var i gang med et forløb, hvor man skal udredes for at finde ud af, om man har en psykiatrisk diagnose«.

Så langt nåede Natacha dog ikke. Hendes læge havde anbefalet hende at prøve metakognitiv terapi, hvilket hun sagde ja til. Men forventningerne var ikke høje, da hun tog til den første gruppesession.

»Jeg tænkte, nej, jeg gider næsten ikke igen fortælle historien om, hvorfor jeg har det så dårligt, hvad der har været i vejen, hvad der er i vejen nu, og hvad der nok vil være i vejen næste gang. Jeg orkede simpelthen ikke«.

Når hun alligevel tog afsted, var det, fordi hun i informationsmaterialet havde læst, at man lærte at flytte fokus og lade sine tanker være. Det lokkede.

Foto: Peter Hove Olesen Da Natacha efter gymnasietiden arbejdede på en tankstation, fik hun det bedre. I dag kan hun se hvorfor: Hun havde så travlt, at hun slet ikke havde tid til at gå og bekymre sig.

Foto: Peter Hove Olesen

Gevinst på 15 timer om dagen

»Jeg kunne ikke forestille mig noget dejligere end at kunne lade mine tanker være. Mit store problem er overtænkning, altså tankemylder. Det er roden til alle mine problemer«, siger Natacha og uddyber:

»Det var også overtænkning, der i sin tid gav mig præstationsangst. Jeg havde 17.000 tanker om, hvad der ville ske, hvis jeg ikke fik gode karakterer. Hvad ville mine bedsteforældre sige, hvad ville mine forældre mene, hvad ville mine klassekammerater tænke, hvordan ville min lærer reagere, hvordan ville jeg selv have det, og hvad kunne det få af konsekvenser for fremtiden?«.

I tidligere terapiforløb havde hun i time efter time arbejdet med at håndtere den slags tankemylder. Ved at afdække, om bekymringerne var realistiske, ved at bruge sin fornuft til at mane angst og katastrofetanker i jorden og ved at forsøge at tænke positivt – klassisk kognitiv terapi.

Det virkede også. Natacha fik det bedre, men kun i en periode, så var den gal igen. Intet har virket i det lange løb – før hun prøvede metakognitiv terapi. Hun begyndte i april 2016, gik 6 gange 2 timer i et gruppeforløb og har nu i tre år ikke haft tilbagefald.

»Før grublede jeg altid, også når jeg legede med min søn, nu bruger jeg højst 1 time på problemer om dagen og har fået et nyt liv. Jeg har fået 15 timer foræret, som før blev ædt op af bekymringer. Nu er jeg også mentalt til stede der, hvor jeg fysisk befinder mig. Det er virkelig fantastisk«.

Forandringen viser, at der nogle gange findes enkle løsninger på tunge problemer. Ved første session skulle deltagerne fortælle, hvad de hed, og hvilken diagnose de kom med. Og det var sådan set det. Psykologen, der ledte gruppen, gik ikke op i, hvad der lå til grund for diagnoserne. Det tiltalte Natacha.

Simpel løsning på komplekst problem

»I metakognitiv terapi opfattes sindet som en si, hvor tankerne er sandkorn. De løber alle igennem sien, hvis man altså lader dem. Men det sker selvfølgelig ikke, hvis du blive ved med at grave dem frem og skovle dem op i sien igen og igen«.

Den terapi, hun var vant til, opfatter sindet som en rygsæk, som mange sikkert oplever som rigeligt tung, hvis de gennem livet igen og igen støder på grundkonflikter og drømmer om at rydde op i fortiden for en gang for alle at få bugt med følelsen af ikke at være god nok, elsket nok, dygtig nok. Eller hvad der nu nager.

»I traditionel terapi åbner man rygsækken, kigger på indholdet, vender og drejer det, snakker om, hvad der tynger, og om det kan placeres på en anden måde. Men man kan ikke kurere overtænkning med mere tænkning, lærte jeg, og det gav en ahaoplevelse. Det er jo indlysende«, siger Natacha.

Forløbet med metakognitiv terapi lærte hende at identificere triggertanker, altså tanker eller situationer, som udløser bekymring, ubehag eller angst, og hun lærte teknikker til, hvordan man kan træne sin opmærksomhed til at afkoble de ellers så anmassende bekymringstanker. Men første skridt handlede om at acceptere, at ting er, som de er.

»Du må godt have tanker i dit hoved, og du må godt have angst ræsende rundt i kroppen, men du behøver ikke at være optaget af det hele tiden. Lægger jeg mærke til, at himlen er blå, går jeg jo ikke resten af dagen og tænker på, at himlen godt nok er blå. Man behøver ikke beskæftige sig længe med en tanke, hver gang den popper op i hovedet på dig«.

Det lyder som lettere sagt end gjort. Hvis man ikke må tænke på en lyserød elefant, gør man det jo.

»Præcis, det er netop forskellen på at acceptere og undertrykke tanker. Hvis jeg ikke må tænke på lyserøde elefanter, vil jeg netop tænke på, at jeg ikke må tænke på lyserøde elefanter. I stedet skal jeg registrere: Nå, der er en lyserød elefant, men lade være med at give den opmærksomhed og koncentrerer mig om noget andet. Mange af os er vant til at føle, at vi hele tiden skal tage stilling til bekymringer, men man kan lære at styre, hvornår man gør det«.

Foto: Peter Hove Olesen Skriv dit problem på et vindue, øv dig i at acceptere, at det findes, men kig forbi problemet og koncentrer dig i stedet om livet i den virkelige verden. Sådan lyder en af de opmærksomhedsøvelser, som anvendes i metakognitiv terapi.

Foto: Peter Hove Olesen

Sæt tid af til problemløsning

»Man behøver ikke tage alle sine tanker, ligesom man ikke behøver tage telefonen, hver gang den ringer. Man kan lære at acceptere lyden i stedet for at bruge energi på at ignorere den eller gå i dialog med den irriterende telefonsælger«.

Men det løser jo ikke problemet, der ligger til grund?

»Det er sandt, men målet er ikke aldrig at tænke over tingene. Det er her, fænomenet grubletid kommer ind, det har været en kæmpestor hjælp for mig. Jeg har lært at afsætte en rum tid, en halv til en hel time om dagen, til problemløsning. Her tager jeg fat i ting, der nager mig. Her kan jeg tænke, søge info, ringe til en veninde, lægge en plan, skrive dagbog, eller hvad jeg nu har brug for at gøre«, siger Natacha og fortsætter:

»Og jeg har seriøst erfaret, at jeg kan løse et problem lige så godt på en halv time, som ved at ligge vågen over det om natten og tænke over det hel dagen. Hvis man gør det, kommer der ikke kvalitet i tankerne, og det går ud over kvaliteten i det, man går og laver. Sætter man tid af og gør det til en bunden opgave, så kommer der kvalitet i tankerne«.

Gennem længere tid var Natacha tynget af en problematisk relation til et nært familiemedlem. Det fyldte vildt meget, og det var ingen nem beslutning, da hun valgte at bryde kontakten. Men det er et eksempel på, at noget tilsyneladende uløseligt kan løses, hvis man håndterer det i stedet for evindeligt at tænke på, hvordan det måske og måske ikke kan eller skal håndteres.

For mig har det været overbevisende at erfare, at livet ikke behøver være så tungt og svært. Jeg behøver ikke sidde og grave i min fortid

»Jeg har ved flere lejligheder erfaret, at jeg – når jeg lader være med at lade tankerne overtage og køre i ring som sushi på et running sushi-bånd – kan få afklaret store spørgsmål. Når jeg ikke overtænker, kan jeg pludselig i min krop intuitivt mærke, hvad der er det rigtige svar. Det gjorde jeg aldrig, da jeg altid grublede«.

Den tid, Natacha Halkjær ikke længere bruger på at »reparere på alle de huller, der kommer i ens fundament i mørke perioder«, bruger hun nu på at bygge ovenpå, være aktiv, gøre gode ting for sig selv og lære nyt. Med det resultat at hun oplever sig selv som en bedre mor, er kommet i gang med en uddannelse som kontorelev i Hillerød Forsyning og i øvrigt har tabt sig 18 kilo.

»Andre terapiformer behøver ikke være dårlige, men for mig har det været overbevisende at erfare, at livet ikke behøver være så tungt og svært. Jeg behøver ikke sidde og grave i min fortid for at finde ud af, hvorfor jeg ikke kan lide lyserøde elefanter. Det kan jeg bare ikke, og årsagen er jo lige meget. Så kig fremad«, opfordrer hun.