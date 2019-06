»Vores barn læser bøger, for fanden!«: Det var skræmmende tæt på at udvikle sig til en form for helgendyrkelse

Jeg er euforisk over, at min datter er begyndt at læse bøger. Men bliver mindet om, at hun skal læse for sin egen skyld – ikke for min.

Sidste weekend tilbragte vi i familiens sommerhus under svajende graner og birketræer med blade, der i tusindtal vendte sig i vinden. Brød bagt på bål, kortspil og en lidt for lang gåtur langs vandet hørte også med, og om aftenen blev der stille. Så stille, at jeg tænkte, at noget var galt, indtil jeg så min 8-årige datters efterhånden store hænder med et fast greb om en bog, som hun var i gang med at fortære. Hun lå på ryggen på sengen med ansigtet skjult bag den opslåede eventyrbog, og jeg kunne høre hende hviske sætning efter sætning som tegn på, at hun ikke kan læse indenad endnu. Men hun læste.