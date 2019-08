Rikke Brunsgaard Andersen flyttede fra stress: Bare fordi man bor på en ø, går man ikke rundt i bare tæer og laver marmelade og er lykkelig hele tiden

Forestillingen om, at man kan springe ud af hamsterhjulet og få et liv, hvor solen altid skinner, har ikke hold i virkeligheden, siger Rikke Brunsgaard Andersen efter et års tid som tilflytter på Ærø med mand og to børn. Men familien har fundet ro uden stress.