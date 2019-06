Ulykkeseksperter vil have forbudt tuning af elcykler: Det kan installeres på en halv time og gør din elcykel hurtig - og farlig

Havarikommissionen ønsker et forbud mod at sælge tuningssæt til elcykler, der kan få cyklerne til at køre op mod 60 km i timen. En butik, der sælger sættene, siger, at et forbud vil ramme mountainbikere, der bruger farten »i deres private skov«.