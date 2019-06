Mindre vand end ventet i morgentimerne: Til gengæld er der risiko for skybrud i aften og i nat

Har du tænkt dig at cykle eller gå på arbejde, er det stadig en god ide at have skiftetøj i tasken eller en paraply i hånden.

I hvert fald, hvis du arbejder i København eller på Stevns.

Her er der fortsat risiko for store mængder regn i morgentimerne.

Men ellers er den gode nyhed for morgentrafikken, at risikoen for skybrud i andre dele af Sjælland ser ud til at være afblæst.

Nok kan der komme regn og lokale byger, men det ser ud som om de store skybrud tager turen over Øresund.

Det fortæller vagthavende meteorolog på Danmarks Meteorologiske Institut DMI, Bolette Brødsgaard:

»Det har, så vidt vi kan se, ikke været væsentlige, voldsomme skybrud i natte- og morgentimerne, der hvor vi havde forventet det. Og det, der ligger nu over Østsjælland og Bornholm, håber vi på er overstået omkring klokken 10.00. Så det har ikke været så slemt, som vi havde frygtet, i morgentimerne. Men der kan dog stadig komme nogle lokale byger«, siger hun.

Fare for oversvømmelser

DMI’s morgenvarsling omfattede ud over København og Stevns også Køge Bugt, Københavns Vestegn, Nordsjælland, Frederikssund og Faxe.

Men her er faren tilsyneladende drevet over.

Til gengæld har DMI sendt en støre risikomelding ud for hele landet gældende fra sent tirsdag eftermiddag og helt frem til onsdag morgen.

»Vi forventer kraftig regn og skybrud over hele landet, som kan føre til oversvømmelser af viadukter, veje, åer og vandløb og ikke mindst folks private kældre«.

»Men fordi vi har været ude med en tidlig risikomelding, er vi også sikre på, at beredskaberne over hele landet har gjort alt, hvad de kan, for at kunne optage så meget vand som muligt, så det ikke havner i folks kældre«, siger Bolette Brødsgaard.