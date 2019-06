Bageenzymer? Airbrush? Danskerne bagenørder som aldrig før

Om det er ’Den store bagedyst’ eller Mette Blomsterberg, er ikke til at sige.

Men én ting er sikkert: Danskerne vil nørde med bagningen. Sådan lyder det fra landets største online bagebutik, Bagetid.dk, der oplever en stadig større interesse for »hyperspecialiserede« bageprodukter.

»Alene det sidste år har vi udvidet vores sortiment med mere end 20 procent. Og der er efterspørgsel på selv de mest nørdede varer«, fortæller Jackie Frandsen, marketingchef for Bagetid.dk, i en pressemeddelelse.

Og selv om det især er ekstraudstyret som eksempelvis bageenzymer eller hævekurve, der trækker, er topscoreren en helt anden: pynt til fodboldkager.

»Lidt grøn fondant, hvid glasur, to mål, en bold og nogle spillere, mere skal der ikke til. Og det er netop det, at der ikke skal mere til for at kunne bageblære, mange har fået øjnene op for«, siger Jackie Frandsen.

Samme bageinteresse oplever man også på landets største aftenskole, FOF, der melder om usædvanlig mange udsolgte bage- og konditorkurser.

»Det er vitterlig både for dem, som lige er flyttet hjemmefra, og det ældre segment. Folk vil rigtig gerne lære det gode basale bagehåndværk, men samtidig også være supernørdede med meltyper og højhydrationsbagning«, fortæller Bettina Brønnum Lohse, bageunderviser hos FOF, i pressemeddelelsen.