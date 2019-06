Forbrugere i vildrede: Hvilken bank er mindst uetisk?

Vi aner ikke, om vores banker er bæredygtige og moralske. Nu vil Forbrugerrådet Tænk have bankernes opbakning til en ny guide, der kan belyse hver enkelt banks etiske standard så præcist, at det giver borgerne en mulighed for at vælge til - og fra. Bankerne er klar til at samarbejde.