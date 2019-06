Sådan bruger danskere skatten som sparegris: Lader arbejdsgiveren hæve trækprocenten

Er du også typen, der føler en barnlig glæde ved at finde ud af, at du skal have penge tilbage i skat, når årsopgørelsen er gjort op i slutningen af marts.

I så fald er du ikke den eneste. Et stort antal danskere beder ligefrem deres arbejdsgivere om at hæve den trækprocent, der afgør, hvor stor en del af lønnen, de skal aflevere til skattemyndighederne.

»Jeg har de sidste mange år bedt min arbejdsgiver om at ændre min trækprocent fra 36 til 45 procent. Resultatet var i 2018, at jeg fik 29.000 kroner retur i skat, og i år fik jeg 27.500 kroner retur«, skriver en af flere læsere, der dog ikke ønsker at stå frem med navn.

Som Politiken kunne fortælle mandag, er det nærmest blevet en folkesport for danskerne at skrue op for den løbende skattebetaling, så de kan være sikre på at få skattepenge tilbage en gang om året.

Nemt at bede arbejdsgiver om hjælp

Og en flittigt benyttet metode er netop at få arbejdsgiveren til at hæve trækprocenten, fortæller Henning Boye Hansen, chefkonsulent og skatteekspert i revisions- og konsulentfirmaet BDO:

»Frem for selv at rode med sin forskudsopgørelse, så er det jo noget nemmere bare at bede arbejdsgiveren om at trække 2 eller 4 procent mere af lønnen, og det er der masser, der gør«, siger han.

Antallet af danskere, der får skattepenge retur, er steget fra 2,6 millioner i 2010 til 3,3 millioner sidste år. Et tydeligt tegn på, at flere danskere bruger skattevæsenet som en ekstra sparegris eller en sikker lottokupon, mener både skattevæsenet selv og flere eksperter.

Og en del arbejdsgivere hjælper gerne de ansatte med at fylde sparegrisen op, bekræfter erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv:

»Jeg kan bekræfte, at de forhøjede trækprocenter er en fremgangsmåde, der bliver brugt også hos nogle af vores største medlemsvirksomheder«, siger skattepolitisk chef Jacob Ravn.

Det er næsten 100 af vore 1.200 medarbejdere, der frivilligt har bedt om at få trukket skat af en større del af lønnen Henning Boye Hansen, BDO

I BDO har Henning Boye Hansens spurgt sit eget lønkontor, hvor mange medarbejdere, der har bedt om at få skruet op for trækprocenten.

»Der er næsten 100 af vore 1.200 medarbejdere, der frivilligt har bedt om at få trukket skat af en større del af lønnen udelukkende med det formål at få skattepenge tilbage. Det er altså en hel del«, siger han.

Skattestyrelsen vil dog ikke ligefrem anbefale metoden:

»Beder man arbejdsgiveren om at sætte trækprocenten op, så vil forholdet mellem lønnen og den betalte skat ikke stemme i vores øjne. Og stemmer forholdet ikke, så kan vi sende vi et nyt forslag til en forskudsopgørelse«, siger underdirektør Karoline Klaksvig i en skriftlig kommentar:

»Den nye forskudsopgørelse vil tage højde for, at man i vore øjne har betalt for meget i skat i den første del af året. Vi vil derfor sætte skatten tilsvarende lavere i den sidste del af året. Og betyder altså, at hvis man ikke reagerer på vores forslag til en ny forskudsopgørelse, så kan det ende med ikke at have haft nogen betydning, at trækprocenten har været sat op en del af året«, siger Karoline Klaksvig.

Skru hellere ned for fradragene

Vil man mindske risikoen for at skulle betale skattepenge tilbage, så er det, ifølge Skattestyrelsen, smartere at sætte sine fradrag lavere end forventet.

Den model bliver også flittigt benyttet, oplyser Henning Boye Hansen.