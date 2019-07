Krænkelsesdebatten gav tvivl til fødselsdagsfest: Måtte jeg klæde mig ud som Murakami?

FOR ABONNENTER

Min yndlingsforfatter er japanske Haruki Murakami. Jeg elsker det magiske univers, han skaber i sine romaner på så troværdig vis, at man eksempelvis tænker, at det er helt plausibelt, at der pludselig er to måner ved siden af hinanden på nattehimlen. Hans selvbiografi om at løbe er et kapitel for sig og er evig inspiration til mit eget løbeliv og til det, jeg selv har skrevet om at løbe.