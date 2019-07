Desperate unge jagter boliger i de store studiebyer, hvor alle kæmper mod alle for at få tag over hovedet til en rimelig husleje. Men det lukrative boligmarked tiltrækker også fupmagere og storsvindlere. Det har 23-årige Mie Haugaard lært på den hårde måde.

Det ærgrer hende stadig grænseløst, at hun ikke fandt frem til mandens fulde navn i tide eller i det mindste bankede på hos en nabo i opgangen for lige at tjekke, at udlejeren nu også var god nok.