Et trick med en støvsuger hjælper frustrerede ejere af MacBooks med defekte tastaturer

Selv om tusindvis af forbrugere verden over oplever, at tastaturet på nye, dyre bærbare MacBook-computere går i stykker, så afviser producenten Apple at bidrage til at kaste lys over, hvor mange danskere der river sig selv i håret i frustration over taster, der sætter sig fast, taster, der slet ikke reagerer på fingertryk, og taster, der afgiver dobbeltbogstaver i stedet for et enkelt.