Uden for kontortid: Hurra for nye venskaber

Nogle venskaber går over. Men i stedet for at sørge kan man glæde sig over, at de giver plads til nye venner. Og indsigter.

FOR ABONNENTER

Jeg har altid været misundelig på dem, der havde gamle venner. Folk, de havde kendt altid, var vokset op med, havde gået i folkeskole, ja, måske i gymnasiet med. Det har jeg ikke. Jeg ser en enkelt fra mit gymnasium, men ud over mine søskende så ingen, der har kendt mig, før jeg var 15. Sådan blev det bare. Måske fordi jeg, fra før jeg var 15, drømte om at flytte fra den lille by, hvor jeg boede. Ingen har lyst til at investere for meget i en, der længes et andet sted hen. Måske fordi det faktisk lykkedes mig den sommer, jeg blev student.