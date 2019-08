Mehdi Mozaffari forlod Iran ufrivilligt for 39 år siden. Nu søger han den frihed, som blev taget fra ham, og er derfor flyttet alene til København fra Aarhus. For København kan man komme væk fra. Hurtigt.

Fra Mehdi Mozaffaris vinduer i lejligheden på tredje sal ved Søerne kan man se Søpavillonen og lidt længere bagved Forums facade. Man kan ikke se, at metrostationen ligger lige ved siden af den. Men han ved det, at metroen er der, og det er en af grundene til, at han bor her i dag.