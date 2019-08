Politiken har spurgt danskere på gaden om åop: »Jeg kender mange forkortelser, men dem der har jeg aldrig hørt om«

Rikke Wackerhausen, 47 år, selvstændig:

Foto: Jens Dresling Rundspørge om banklån. Hvad er ÅOP? Rikke Wackerhausen.

Rundspørge om banklån. Hvad er ÅOP? Rikke Wackerhausen. Foto: Jens Dresling

Jeg aner ikke, hvad du taler om. Jeg kender mange forkortelser, men dem der har jeg aldrig hørt om. Det er vores revisor, der ordner det økonomiske. Men jeg vidste faktisk ikke, at man kunne sammenligne lånenes priser på den måde.

Det der med lån og økonomi, det er noget volapyk for mig. Det et dødssygt at læse sådan nogle lånedokumenter i gennem, selv om det er vigtigt. Hvad sagde du, at forkortelsen står for?

Sebastian Bill, 25 år, arbejder i kreditbureau:

Foto: Jens Dresling Rundspørge om banklån. Hvad er ÅOP? Sebastian Bill.

Rundspørge om banklån. Hvad er ÅOP? Sebastian Bill. Foto: Jens Dresling

Jo, jeg kender godt åop, det er, hvad du betaler i årlige omkostninger, når du tager et lån. Og det er noget, jeg tjekker, når jeg selv låner penge, for det er jo temmelig afgørende, at man får talt alle de bagvedliggende gebyrer og bidrag med, så man kender den præcise udgift på lånet.

Jeg må sige, at jeg er et overrasket over, at så mange kvinder ikke har styr på finanserne.

Lillian Hyllested Pedersen, 74 år, pensionist:





Foto: Jens Dresling Rundspørge om banklån. Hvad er ÅOP? Lillian Hyllested Pedersen.

Rundspørge om banklån. Hvad er ÅOP? Lillian Hyllested Pedersen. Foto: Jens Dresling

Jeg lader min mand om det med pengene, det er overhovedet ikke noget, jeg går ind i, han styrer finanserne. Jeg vil tro, at vi har nogle lån, for vi har da både firma og hus.

Men som sagt, er det ikke noget, jeg beskæftiger mig med – det er sådan noget, man har mænd til.









Niels Jakobsen, 65 år, pensionist:

Foto: Jens Dresling Rundspørge om banklån. Hvad er ÅOP? Niels Jakobsen.

Rundspørge om banklån. Hvad er ÅOP? Niels Jakobsen. Foto: Jens Dresling

Jamen, åop er den årlige omkostning på lånet med renter og bidrag og det hele lagt sammen. Så det er en ret vigtig størrelse.

Jeg er pensionist i dag, men har arbejdet med økonomi i mange år, så jeg har nogenlunde styr på det, og det interesserer mig. Men jeg synes godt, det kunne være tydeligere i lånedokumentet, i forhold til hvad det er, man skal se efter og sammenligne.