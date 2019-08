Gulddreng genopstår for at redde grundvandet

Figuren Gulddreng genopstår godt et år efter, at Malte Ebert, der var inden i ham, aflivede fænomenet. For nu skal Gulddreng bruges i en god sags tjeneste.

Gulddreng er død.

Gulddreng lever.

En sangs tid i hvert fald, fortæller Malte Ebert, ung dansk sanger og sangskriver, der som 22-årig i 2015 blev kendt som sit alter ego, Gulddrengen. Gulddrengen var i grove træk lidt af et fjols, glad for ... gæt selv: guld, glimmer og dyre damer. Alt, hvad der var nyrigt, var godt, og alt, der kostede penge, var besværet værd.

Tag bare linjerne:

»Er du model, er du model/ vil du med på hotel?/ På D’angletere baby/ drik belvedere baby/ du sagde jo ja’er/ uh ja, uh ja«, som indgik i Gulddrengs første hit ’Model’.

I 2018 begravede Malte Ebert Gulddreng og sagde farvel med en koncert foran 11.000 fans i Royal Arena, hvoraf mange kom klædt i guld. Han erklærede tilmed sin afsked med et billede, hvor han lå i en kiste med guldmønter på øjenlågene og skrev til sine følgere: »Tak for alt I gav til mig. Alle de søde ting I sagde til mig. Men mest af alt. Tak til mig selv«.

Foto: Martin Lehmann Da Gulddreng holdt afskedskoncert i Royal Arena i København, var publikum i den anledning klædt i guldfarvet tøj.

Men nu er Gulddreng genopstanden i egen høje gyldne person. På Instagram har han hintet hele ugen. Et billede af Gulddreng i kørestol med teksten: »Legender dør aldrig«, fik over 13.000 likes.

For Gulddreng er sammen med Malte Ebert en af hovedpersonerne i en ny kampagnevideo for Ren Madglæde-kampagnen, som Økologisk Landsforening står bag, der skal få flere til at købe økologisk for at skåne grundvandet for pesticider, fortæller Malte Ebert, der har en særlig interesse i netop det emne.

»Jeg har hørt om vandmiljøet hele mit liv. Min far snakkede altid om det«.

Vandprøver og dumme politikere

Maltes far er biolog og har været ansat i Dansk Sportsfiskerforbund og har altid interesseret sig meget for vandmiljøet, som der derfor ofte blev talt om i hjemmet i Andkær syd for Vejle.

»De landmænd, der boede omkring os, var gode til at overholde reglerne for, hvor man måtte sprøjte. Men jeg har hørt om pesticider og grundvand hele mit liv, når min far kom sur hjem fra arbejde, fordi nogle politikere nu havde givet lov til at sprøjte med noget«, siger han.

Som barn var han også af og til på arbejde med sin far, når der skulle tages vandprøver fra vandløb, og han kan stadig huske det latinske navn for en særlig døgnflue: Rhithrogena germanica.

»Det har altid været en mærkesag for mine forældre, og selv da de var studerende og havde tre børn, købte de økologisk. Altså min far arbejdede med det, det gav ikke ret meget mening ikke at gøre, som de selv prædikede«, siger han.

Han tog de økologiske vaner med, da han flyttede hjemmefra.

»Finder du noget hjemme hos mig, som ikke er økologisk, er det ikke mit. Jeg bor sammen med min fætter og min bror, men alt, jeg køber, er økologisk. Jeg synes ikke, det er meget at bruge 5-6 kroner ekstra på at købe økologi, når man tænker på, hvad man ellers bruger penge på«.

Kontaktede Gulddreng

Så da han hørte om Økologisk Landsforenings kampagne, ville han gerne være med og gik straks i gang med at skrive et manuskript, hvor både han og Gulddreng optræder.

»Jeg tænkte, at hvis jeg optrådte som mig selv og stod og var megafrelst og sagde, at alle skulle købe økologisk, ville det ikke have samme effekt. Så jeg kontaktede Gulddreng, jeg vidste jo ikke, om han ville være med«.

Han griner.

Han holder Gulddreng ud foran sig i strakt arm. Han er Gulddreng, men han er ikke Gulddreng. Gulddreng er en figur, et alter ego, og han omtaler ham, som om han var en anden person.

Foto: Melissa Kühn Hjerrild Gulddreng til koncert på Vega

»Jeg tænkte, jeg gerne ville lege med ham igen, han kunne være den ufornuftige, og jeg kunne være den fornuftige«.